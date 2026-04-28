El VR46 de Rossi tiene plan "A, B, C y D" para acompañar a Aldeguer en 2027

En un inicio de 2026 complejo para Ducati, Fabio Di Giannantonio ha sido el piloto de la fábrica de Borgo Panigale que se ha mostrado más regular a lo largo de los cuatro fines de semana de carreras disputados hasta el momento. Una buena inercia que le sitúa tercero en el mundial tras Marco Bezzecchi y Jorge Martín, respectivamente. Por el momento, a pesar de que todo apunta a que va a continuar en el equipo de Valentino Rossi, se desconoce cuál será su futuro. Y sobre esto se ha pronunciado Uccio Salucci, director del equipo, quien asegura que en el box hay planes alternativos a una posible salida de 'Diggia'.

El dorsal '49', piloto del Pertamina Enduro VR46, ha logrado sumar dos podios en domingo (Brasil y Jerez) y otro al sprint en Brasil, además de dos 'poles''. Es actualmente el mejor piloto de la fábrica de Borgo Panigale, por delante incluso de los pilotos oficiales, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Eso sí, dispone de la moto de fábrica, la 'pata negra', la Desmosedici GP26.

Fabio Di Giannantonio en el podio de la carrera dominical de Jerez / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En medio de este contexto, el piloto romano se enfrenta a la misma situación que prácticamente toda la parrilla, termina contrato en 2026. A lo largo de estos últimos meses el mercado para 2027 ha generado una gran expectación, puesto que es ya un secreto a voces que varios de los pilotos cambiarán de aires para el próximo curso. No obstante, los anuncios se están retrasando debido a la negocación de un acuerdo por el reparto de beneficios que tiene 'congelado' el mercado.

Uno de los cambios de los que más se ha hablado ha sido del aterrizaje de Fermín Aldeguer en el box amarillo de Ducati tras dos cursos pilotando para el otro equipo satélite de la fábrica italiana, el Gresini Racing. De esta manera, el murciano sustituiría a Franco Morbidelli, mientras que se entiende que la máxima prioridad del equipo es mantener a su piloto número 1, 'Diggia'.

Sobre esto se ha pronunciado recientemente Uccio Salucci. El 'team principal' del box del VR46 tiene claro que su piloto está siendo muy pretendido tras un buen inicio de curso, tal y como el mismo piloto ha confirmado en declaraciones ante la prensa. "En primer lugar, me hace muy feliz", decía Salucci a 'Motorsport', sobre el interés que recibe su piloto por parte de otros equipos. "Recuerdo que hace dos años, cuando lo fichamos, no había mucho interés por él. Creímos en él y ahora es un activo muy cotizado, lo cual es fantástico", expresaba.

Mejora de la oferta por 'Diggia'

Pero es consciente de que este alto valor en el mercado "complica las cosas" al equipo. "Él es nuestra prioridad, y estamos tratando de elaborar una oferta que esté a la altura del Di Giannantonio de hoy, tanto técnica como económicamente. Esperamos tener éxito y que él decida quedarse con nosotros durante los próximos años", dijo el italiano al citado medio.

En caso de que el '49' decida emprender el vuelo hacia otro box, la estructura ya tiene en mente otras opciones, que va desde retener a Morbidelli hasta contratar a otros pilotos. "Tenemos un plan B, C y D. Como he dicho, 'Diggia' es nuestra prioridad y me decepcionaría tener que pasar al plan B, pero en este deporte siempre se necesitan alternativas", aseguró.

¿Marini, Morbidelli, Vietti o Bulega?

Por otro lado, mencionó opciones como Luca Marini, actual piloto para Honda HRC, además de Morbidelli o otro piloto de la Academia de Valentino Rossi, Celestino Vietti, actualmente pilotando para el Speed Up en Moto2. También incluso se atrevió a buscar alternativas en otro campeonato... con Nicolò Bulega, actual líder de Superbikes precisamente con Ducati, como una de las opciones a valorar.

Un box que pudo tener dos murcianos

Sobre el fichaje de Aldeguer, también se pronunció. "Todavía no está con nosotros, pero espero que podamos cerrar el acuerdo en las próximas dos semanas. Lo queremos de verdad", aseguraba a 'Motorsport'. De murciano a murciano... porque también se especuló, meses atrás, con un aterrizaje de Pedro Acosta en el box. El 'Tiburón de Mazarrón' era de gran agrado para el 'jefazo' del equipo, Valentino Rossi, pero finalmente todo apunta que pilotará en el Ducati Lenovo, al lado de Marc Márquez, en 2027.

"Nos hubiera encantado tener a Pedro con nosotros, pero había contratos y una situación complicada a su alrededor. Simplemente no salió bien", expresaba sobre aquello.