El VR46 de Rossi confirma la salida de Morbidelli y desbloquea un nuevo puesto en la parrilla

Franco Morbidelli no continuará en el Pertamina Enduro VR46 la próxima temporada. El equipo de Valentino Rossi confirmó que el italobrasileño finalizará su vinculación con el equipo al final de esta temporada y se espera que en los próximos días haga oficial quién ocupará el puesto vacante.

"Al final de esta temporada, nuestro viaje con Franky Morbidelli llegará a su fin. Ha habido podios, batallas y muchos momentos para celebrar, pero lo que nos llevaremos va mucho más allá de la pista. Me alegra que hayamos podido compartir este viaje contigo, Franky", escribió el equipo en un comunicado.

Morbidelli fichó por el VR46 el vernao de 2024 para formar dupla con Fabio Di Giannantonio. Después de dos temporadas ninguno de los dos pilotos continuará en la formación en 2027. En el caso del #49, ya se ha confirmado que pilotará en el equipo de fábrica de KTM junto a Àlex Márquez, mientras que Morbidelli no continuará en la categoría reina, después de un curso en el que su rendimiento no está siendo el esperado. Tras 11 Grandes Premios, el italobrasileño ocupa a decimosexta posición del campeonato, con tan solo 53 puntos en su casillero.

A la espera del nuevo fichaje

Tras la confirmación de la salida de Morbidelli, anunciado en el marco del Gran Premio de San Marino, se espera que en los próximos días se haga oficial quién ocupará el manillar vacante. Por el momento el equipo solo ha anunciado la llegada del murciano Fermín Aldeguer, que deja el Gresini a final de curso.

Todos los rumores apuntan a que el elegido para el puesto será el actual piloto de Superbikes, Nicolò Bulega, que se convertiría así en el único representante italiano de Ducati en 2027.