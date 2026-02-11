El VR46 da portazo a la Ducati campeona de Marc Márquez

A falta de tres semanas para el inicio del Mundial de MotoGP, que dará el pistoletazo de salida en el trazado tailandés de Buriram del 28 de febrero al 1 de marzo, todas las miradas están puestas ahora en los segundos test oficiales de la pretemporada, que se llevarán a cabo los días 21 y 22 de febrero en el mismo circuito donde comenzará la temporada. Allí se espera que las constructoras ultimen las evoluciones de sus motos de cara al próximo curso, continuando con la línea de trabajo que ya presentaron en los primeros test de Sepang (Malasia), la pasada semana.

Como cada invierno, las fábricas mundialistas han estado desarrollando sus nuevos prototipos, y también ha sido el caso de la Ducati Desmosedici, ganadora de los últimos cuatro campeonatos. La GP25 se proclamó campeona el pasado curso con un dominador Marc Márquez que se llevó once victorias de las veintidós que había en juego. Pero mientras el nueve veces campeón parecía arrasar sin piedad, su compañero de box, Pecco Bagnaia, se hundía y no encontraba el 'feeling', especialmente con el tren delantero, algo que le impedía entrar en las curvas con la confianza necesaria y que lo hizo terminar la temporada con resultados muy grises y quinto en la clasificación final.

Con el 2026 en el horizonte, Ducati ya ha desarrollado la nueva 'arma' para el curso que viene, que pilotarán los dos pilotos oficiales del Ducati Lenovo, pero también dos de los pilotos de sus equipos satélites. Los escogidos son Àlex Márquez, como premio al subcampeonato que consiguió con la GP24 del Gresini Racing, y el italiano Fabio Di Giannantonio, del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

De esta manera, era de esperar que el compañero de equipo del menor de los Márquez, Fermín Aldeguer, y el otro piloto oficial del equipo de Valentino Rossi, Franco Morbidelli, heredasen la GP 2025. Pero lejos de la realidad, el italobrasileño ha decidido descartar esta opción para seguir compitiendo con la GP24, es decir, pilotará un prototipo dos años más antiguo que la versión más renovada de la máquina de los de Borgo Panigale.

La GP24, la mejor opción

Y el motivo no es otro que la temporada irregular que protagonizó Bagnaia y también 'Diggia', que sufrió más de lo esperado y que terminó el campeonato en la sexta plaza, con 262 puntos, 283 por detrás del campeón, que conducía su misma moto. "Franco repetirá la moto del año pasado, una moto que conoce muy bien y que el equipo conoce muy bien. Además es una moto muy competitiva que ha ganado muchísimas carreras”, dijo Matteo Flamigni, en unas declaraciones para el medio GpOne.

Consciente de la polémica que puede generar al ofrecer dichas declaraciones proviniendo del entorno del italiano, el ex telemétrico de 'Vale' prefirió no echar más leña al fuego. “Prefiero no entrar en polémicas. Pero sí que hubo momentos de gran dificultad con la GP25, aunque Márquez logró hacerla ganar en multitud de ocasiones", se sinceraba en dicha entrevista.

Se desconoce cuál será la elección de Aldeguer, lesionado mientras preparaba la pretemporada, algo que le impidió disputar los primeros ensayos en Sepang. El murciano sufrió una fractura del fémur de su pierna izquierda tras una caída entrenando motocross. Por el momento, la incógnita es si hará uso de la GP25 como condición de piloto satélite o conducirá la GP24 de nuevo, aquella moto que lo llevó a lograr una victoria y otros dos podios en su temporada de 'rookie'. Habrá que esperar para ver si reaparece en los test de Tailandia.

Test positivos para Morbidelli

En cuanto a Morbidelli, sí participó con esta GP24 en los test de pretemporada, cerrando la tercera y última jornada en sexta plaza, a 0.728 del mejor tiempo de Àlex Márquez (1:56.402), que parece haberse adaptado a la perfección al último modelo diseñado por Gigi Dall’Igna. Unas buenas sensaciones que confirman que, pese a la diferencia de dos años entre ambos modelos, la GP24 es una muy buena opción para encarar la última temporada antes del cambio de reglamento.