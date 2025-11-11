Moto GP
“¿Volver a Honda? En 2027 habrá que moverse por intuición”
"En 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto, porque cuando se prueben esas motos ya estará todo cerrado", advierte Marc respecto al cambio de reglamento que abordará el Mundial y agitará el mercado de pilotos de MotoGP
Durante su primera rueda de prensa en España desde que se proclamó campeón en Japon, Marc Márquez ha recordado el emotivo momento que protagonizó en el trazado de Motegi al compartir su éxito con Honda, la que fue su casa durante 11 años y le dio la oportunidad de debutar en la clase reina en 2013.
En plena celebración con el Ducati Lenovo, Marc se acercó al box de su anterior equipo y se abrazó con su amigo y ex jefe de mecánicos Santi Hernández y con todos y cada uno de los miembros de la escuadra del ala dorada.
“Siempre he intentado ser cercano y acabar de la mejor manera en todos los equipos que he estado. Y ese día, alguien del cielo dijo que en el podio tenían que estar Ducati y Honda, aunque ellos lo hicieron con Joan Mir”, ha apuntado.
Sobre la opción de volver a Honda para acabar su carrera Márquez, de 32 años, ha asegurado que “siempre he dicho que no tomaré ninguna decisión estando lesionado. Estoy en un momento dulce y toca pensar en mí, ser un poco egoísta y ver lo que es mejor".
"En 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto, porque cuando se prueben esas motos ya estará cerrado el mercado, así que habrá que moverse por intuición”, ha advertido Márquez sobre el cambio de reglamento que afrontará el Mundial dentro de dos años
- Estupefacción en el Barça por la visita secreta de Leo Messi al Spotify Camp Nou
- Lo que no se vio del Celta-Barça: El cabreo de Lamine, un capitán no sale en la foto y el susto de Alberola Rojas
- Vuelta a empezar con Casadó
- Messi regresa al Spotify Camp Nou
- ¿Podría Leo Messi volver al Barça en enero?
- El motivo por el que Casadó se cayó del once ante el Celta
- El exfutbolista Alfonso Pérez enciende las redes con dos imágenes que causan furor
- La intrahistoria del 'viaje relámpago' de Leo Messi a Barcelona