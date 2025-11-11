“¿Volver a Honda? En 2027 habrá que moverse por intuición”

Durante su primera rueda de prensa en España desde que se proclamó campeón en Japon, Marc Márquez ha recordado el emotivo momento que protagonizó en el trazado de Motegi al compartir su éxito con Honda, la que fue su casa durante 11 años y le dio la oportunidad de debutar en la clase reina en 2013.

En plena celebración con el Ducati Lenovo, Marc se acercó al box de su anterior equipo y se abrazó con su amigo y ex jefe de mecánicos Santi Hernández y con todos y cada uno de los miembros de la escuadra del ala dorada.

“Siempre he intentado ser cercano y acabar de la mejor manera en todos los equipos que he estado. Y ese día, alguien del cielo dijo que en el podio tenían que estar Ducati y Honda, aunque ellos lo hicieron con Joan Mir”, ha apuntado.

Sobre la opción de volver a Honda para acabar su carrera Márquez, de 32 años, ha asegurado que “siempre he dicho que no tomaré ninguna decisión estando lesionado. Estoy en un momento dulce y toca pensar en mí, ser un poco egoísta y ver lo que es mejor".

"En 2027 nadie te puede asegurar la mejor moto, porque cuando se prueben esas motos ya estará cerrado el mercado, así que habrá que moverse por intuición”, ha advertido Márquez sobre el cambio de reglamento que afrontará el Mundial dentro de dos años