Lo que no se ha visto del GP de Tailandia: el favor de Alex a Marc y la reprimenda de Tardozzi por Bagnaia

El Gran Premio de Tailandia brindó la primera gran batalla del Mundial de MotoGP y evidenció que Marc Márquez no se equivocó en su apuesta al rojo. El catalán firmó un fin de semana perfecto con pole y victorias en la sprint y en carrera para ser líder. El de Ducati y su GP dejaron varias imágenes para el recuerdo, que ya forman parte de la historia de esta nueva temporada.

La carrera empezó de la mejor manera para un Marc que partía desde la primera posición de parrilla tras conseguir la pole del sábado. Alex, tras un inicio accidentado, recuperaba la segunda plaza en unos pocos giros y todo parecía recuperar la calma. No fue así y en la vuelta seis, para estupefacción de todos, Marc se levantaba levemente en la moto, miraba atrás y dejaba pasar a su hermano. Un movimiento que no se entendió de primeras en el box, con los ingenieros mirándose unos a otros y expresando en voz alta un "qué raro". La sangre no llegaba al río y Marc seguía en carrera, agazapado detrás de Alex.

Marc explicó luego que su movimiento fue para bajar la presión de los neumáticos y no pudo tener mejor escudero que su hermano para bajar revoluciones y esperar al momento perfecto para pasarlo y conseguir la primera victoria del curso.

La alegría de los dos hermanos de Cervera contrastaba con la del tercer piloto en cruzar la bandera a cuadros, Pecco Bagnaia. El de Turín hacía un gesto de desagrado, poco habitual en él, tras cruzar la meta y se encaminó cabizbajo al parque cerrado.

Allí esperaba Davide Tardozzi, el capo de Ducati, el gran defensor del buen rollo dentro del equipo. Pecco llegó desanimado, mirando al suelo. Tardozzi no le había perdido de vista y tampoco a Marc, y no dudó en intervenir. Llegando desde atrás se acercó a la valla, llamó al catalán y le pidió menos euforia. Las palabras exactas no se vieron, se guardó Tardozzi de taparse la boca con la mano, pero las indicaciones eran claras. No hay lugar para malos rollos en el equipo.

La otra cara de la moneda era un eufórico Gigi Dall'Igna. El Director General de Ducati no podía estar más contento y se abrazaba a Marc para celebrar la victoria, mientras Pecco los miraba de reojo.

El dirigente italiano no ocultó su alegría y fue también cazado por las cámaras acercándose a la moto de Marc Márquez para besar el #93 que domina en el carenado de la Ducati.

De camino al podio, llegó otra de las escenas del día. Marc y Alex charlando animadamente en el carrito, repasando la carrera, a ratos en catalán, a ratos en castellano, mientras Pecco iba en silencio en la parte de atrás. Al llegar a la sala anterior al podio, la charla se mantenía animada y Bagnaia se reponía para mostrar su habitual sonrisa y comentar la jugada.

Pecco y Marc hicieron gala también de su deportividad saludándose en el parque cerrado, apretón de manos, ambos sonrientes por fuera, aunque la procesión va por dentro.

El niño viral, de vuelta

La cita dejó aún otra imagen para el recuerdo. El pequeño viral que el año pasado lloró tras una caída de Marc, reapareció en esta edición para animar a su ídolo y no solo se llevó un autógrafo el sábado, sino que también estuvo en el parque cerrado, ataviado con un mono réplica del de Cervera que lo recibió con una sonrisa y lo subió a su Ducati para que se llevara un foto de ese fin de semana intenso.