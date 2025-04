Lo que no se ha visto del GP de España: una petición de matrimonio frustrada, espectáculo y la visita de Alcaraz

Que a Marc Márquez le gusta bromear no es ninguna sorpresa. Bien lo sabe Àlex, que suele ser blanco de las ocurrencias de su hermano, aunque esta vez la víctima fue otra: Gemma Pinto. El mayor de los Márquez hizo creer a su pareja por unos instantes que se avecinaba un momento memorable. Se arrodilló, extendió su mano y entonces, al abrirla...no había nada.

Si Gemma esperaba un anillo, no será en esta ocasión. La chica se lo tomó de la mejor manera posible, sonriendo y haciendo ver que pegaba a Marc por su ocurrencia. Quizás en breve tendrá que plantearse en serio esa petición, pero entonces veremos si ella no le devuelve la bromita...

Es habitual en los Grandes Premios que personajes ilustres del mundo del deporte o la cultura se acerquen a seguir de cerca las motos. En Jerez, entre otros, estuvo Carlos Alcaraz. El murciano acaparó gran parte de los focos, compartió impresiones con Marc Márquez en el box de Ducati, disfrutó del himno en la parrilla y fue el encargado de hondear la bandera a cuadros en la carrera de MotoGP.

Alcaraz debía estar disputando esta semana el Mutua Madrid Open pero tuvo que dar de baja por unos problemas físicos que arrastraba desde Barcelona y no desparovechó la oportunidad de vivir en primera fila la pasión de Jerez.

Otra de las imágenes curiosas del GP de Jerez la protagonizó el campeón de la Asian Talent Cup 2024, Zen Mitani, que quiso devolverle a Aleix Espargaró el gesto que tuvo con él el año pasado. En Sepang, el catalán le regaló su gorra, explicándole que era el favorito de su hijo Max. En Jerez, Aleix, que corrió con una 'wild card', recibió una camiseta de la mano de Mitani, dedicada para su hijo Max, quien seguro que estará más que feliz con ese regalo.

A veces, la fuerza de la costumbre pesa mucho y las rutinas están tan asumidas que cuesta cambiarlas, incluso aunque ya lleves varios meses con tu nuevo rol. Una buena muestra es Marc Márquez, que estuvo a punto de meterse donde no tocaba. El piloto de Cervera, tras una temporada en el Ducati Gresini sufrió un pequeño lapsus y tras una de las sesiones condujo su moto directamente al garaje de su exequipo, al lugar que ahora ocupa Fermín Aldeguer.

Muy atentos, los mecánicos del Ducati oficial cazaron la moto a tiempo y mientras el piloto se bajaba tranquilamente y ponía rumbo a su nuevo box, ellos reconducían la máquina al sitio correcto, al garaje rojo del 93.

También es habitual ver a los pilotos corriendo por la grava tras sufrir una caída. La adrenalina del momento les impide sentir dolor y hacer valoraciones y solo pueden pensar en buscar su moto y volver a ponerse en pista. Algunos lo llevan incluso un poco demasiado lejos, como Fabio Quartararo.

El francés se fue al suelo cuando se encontraba en los primeros puestos de la practice y mantuvo una pequeña lucha de poder con los comisarios de pista para poder reincorporarse. Mientras él buscaba a toda costa subirse a la moto, los 'marshall' tenían claro que no podía seguir y que había que sacarla de la zona peligrosa, cumplir las normas. Quartararo no entraba en razón mientras uno de ellos le repetía: "Fabio nos vamos, c***", con un simpático acento andaluz, como si tratara de convencer a un amigo de salir del bar... Al final al piloto no le quedó otra que hacer caso a la autoridad y marcharse a pie.

El fin de semana en Jerez ha sido sin duda el mejor broche para el inicio de la temporada de MotoGP en suelo europeo, con lleno absoluto, homenajes y un público entregado que dejó una bonita imagen para el recuerdo, llenando de luces, como si de un concierto se tratara, la noche andaluza.

Bonus Track

No podía faltar en este repaso el niño fan de Marc Márquez. Como viene siendo habitual en todos los trazados esta temporada, los aficionados más pequeños se han convertido en los grandes protagonistas y unos pocos afortunados han conseguido acercarse a su ídolo y llevarse de paso algún regalo.

Jerez no iba a ser menos y este pequeño pasó del llanto a la alegría absoluta después de que Marc se acercara hasta su puesto en la valla y le firmara su camiseta. Un preciado tesoro que seguro conservará durante mucho tiempo.

Con toda seguridad Marc tendrá agujetas este lunes de tanto firmar autógrafos pero no fue el único que recibió el reconocimiento del público. Pedro Acosta, menos dado a grandes actos, se llevó también su correspondiente baño de masas. El murciano apareció por sorpresa en la mítica zona de Nieto-Peluki y megáfono en mano repartió merchandising a los aficionados que respondieron con la pasión esperada.