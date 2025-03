Lo que no se ha visto del GP de las Américas: vaqueros, un rodeo y recadito de Pecco

En el estado del country, los sombreros vaqueros y los rodeos, los pilotos no podían no mimetizarse con este ambiente que reina en todos los rincones de Austin y como no, del COTA, el mítico trazado estadounidense testigo de algunas de las grandes gestas de Marc Márquez.

No pudo ser en este caso por culpa de una caída inoportuna que dejó su moto sin freno ni estribera. Aunque lo intentó el catalán, con el pie derecho en vilo durante algún rato, tuvo que abandonar finalmente y la victoria fue para Pecco Bagnaia. El italiano contemporizó esfuerzos y cruzó la bandera a cuadros primero. Un oasis en el desierto que han impuesto los Márquez y que recibió al italiano con la que es quizás la comida más popular de Estados Unidos: el hot dog. Alguien de su equipo le ofreció uno en el parque cerrado y tras darle un bocado, lo devolvió al sitio donde había llegado. Un poco antes, había realizado una curiosa celebración, llevándose las manos a los ojos, a modo de prismáticos.

A buen entendedor pocas palabras bastan y Pecco con este gesto tuvo suficiente para decir sin palabras: ¿Dónde está Marc?. "No voy a hacer comentarios sobre esto", dijo después, aunque su sonrisa no dejaba lugar a dudas.

Pese a la caída, el Gran Premio es especial para el propio Marc que, como es habitual, lució una decoración especial en su casco para la ocasión. Un auténtico homenaje a "las 'speed shop's', esas tiendas de preparadores, creadores de diseño así tipo 'vintage' de coches y motos".

Otros optaron por el mundo del deporte para homenajear al COTA, valiéndose del deporte rey de Estados Unidos, el Fútbol Americano. No faltaron las habituales camisetas con los reconocibles diseños de los equipos de la NFL, y algunos fueron un paso más allá adaptando los colores de su escudería a estas camisetas, como por ejemplo el Pertamina Enduro VR46 que vistió a todos sus miembros con un estilo muy americani para la ocasión. Además, eligieron también un diseño especial para las motos, menos fluorescentes y con más negro.

No faltaron tampoco los típicos sombreros americanos que, además de lucir los pilotos del podio, se puede ver en los estilismos de muchos de ellos durante las previas de las carreras, para sentirse como un auténtico vaquero, y es que a veces hay que serlo para domar esas motos.

Looks de todo tipo para mimetizarse al máximo con el entorno y cada uno a su gusto, más tejano, o más deportivo, con el beisbol, otro de los deportes estrella estadounidenses, también presente.

Los pilotos, mimetizándose con el escenario / Sport/X

Unos 'outfits' más que adecuados para la ocasión pero como dice un conocido refrán español, el 'hábito no hace al monje' y vestir como un cowboy no te acerca a serlo. Aunque para subirse a una MotoGP hay que ser prácticamente un vaquero, cuando se trata de dominar al ganado y echar el lazo, los pilotos demostraron que no son tan diestros como sobre las dos ruedas.

Por suerte, en este caso, el animal ni siquiera era de verdad...

Y si los rodeos podrían considerarse un deporte de riesgo, el motociclismo no lo es menos, sino que le pregunten a Raúl Fernández, que estuvo a punto de irse al suelo, y eso que aún no había ni subido a su moto.

El amor de los aficionados puede ser a veces peligroso... y es que los fans nunca dejan de sorprender. Algunos lo darían todo por sus ídolos y llevan al máximo su pasión. Carteles, pancartas, camisetas y todo tipo de merchandising son habituales en las gradas pero este aficionado en Austin se pasó el juego y apareció disfrazado de tiburón. ¿Adivinan quien es su favorito?

Quizás Pedro Acosta, el Tiburón de Mazarrón, puede pedirle ese atuendo para futuras celebraciones...

Y desde luego, si hay algunos fans que se lo merecen todo, esos son los niños. La pasión de los más pequeños por Marc se ha convertido en una constante y no hay circuito en el que el de Cervera no haya tenido una imagen para el recuerdo con algún joven aficionado. Si en Tailandia hacía reír a un pequeño que había llorado por su caída en 2024, en Argentina regalaba a otro una de sus rodilleras, antes de hacerse una foto con él. En Austin se repitió la película con un pequeño que había venido desde Montenegro y lloró desconsolado cuando no pudo tocar a su ídolo. Tras el protocolo de entrega de medallas, Marc se acercó hasta su posición y lo hizo subir al podio.

El aficionado apenas pudo contener su emoción y se abrazó a Márquez como si le fuera la vida en ello. Marc lo dejó hacer y luego le regaló una de sus rodilleras como recuerdo.

El fin de semana en el COTA contó también con una visita especial, la de Jorge Martín que, aunque aún no puede participar sobre la moto, quiso acompañar al equipo y empezar a tomar medida a las rutinas durante los Grandes Premios.

Durante su estancia, se reencontró con los que serán sus rivales y protagonizó algunas imágenes entrañables, como la de su saludo con un Pecco Bagnaia que tampoco está viviendo el mejor inicio de temporada. Ambos coincidieron en el mismo equipo en sus inicios en el motociclismo y desde entonces son buenos amigos. Ya el curso pasado, en plena batalla por el título, hicieron gala de su buena relación y en Austin mantuvieron una animada charla, como dos amigos que se reencuentran después de mucho tiempo.

Otra de las imágenes curiosas del fin de semana la protagonizaron en Yamaha, más concretamente Paolo Campinoti. El CEO del Pramac bromeó sobre el momento dulce que vive Ducati y bromeó con David Tardozzi sobre la posibilidad de que Fabio Quartararo se una a sus filas. El francés aguantó el tirón con su habitual sonrisa y le pidió 'algo de grip para nosotros'. No se negó Tardozzi que afirmó que podía venderles "un saco" aunque les iba a salir "caro".

Tendrán que seguir buscando en Yamaha, si quieren recuperar el brillo de antaño y acercarse, aunque sea un poco, a Ducati. Por el momento, la temporada ha empezado mejor de lo que acabó la anterior.