Los 'VIP' toman el Circuit de Barcelona-Catalunya: Marc Casadó, invitado de lujo en Ducati

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge este fin de semana el Gran Premio de Catalunya de MotoGP, la sexta cita de la temporada 2026. Se trata de una de las más emblemáticas del calendario mundialista, puesto que gran parte de los pilotos de la parrilla actual son de la tierra. Por lo que también es habitual ver a invitados de lujo en el trazado catalán.

Es el caso de Marc Casadó, jugador del Futbol Club Barcelona. El centrocampista se dejó ver en el box del Ducati Lenovo durante la Práctica del viernes, la sesión que decide el paso directo a Q2 de los 10 pilotos más rápidos de la jornada.

Sonriente, fue captado por las cámaras de la realización del campeonato observando la GP26 de Marc Márquez. El piloto de Cervera es el gran ausente del fin de semana tras tener que pasar por quirófano para extraer un tornillo del hombro derecho que tantas molestias le ha causado en el inicio de este 2026 y tener que reparar el pie izquierdo tras su rotura del 5º metacarpiano del pie izquierdo.

Mientras continúa con su recuperación, el '93' se ausenta de los circuitos. Por eso, en el box de Ducati se puede observar su moto con un mensaje de 'Forza Marc'. Por su parte, Casadó estuvo observando las características de la Desmosedici junto a Artur Vilalta, jefe de comunicación de la escudería italiana.

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Por otro lado, también estuvieron presentes Tornike Shengelia y Joel Parra, jugadores del Barça de basket. Ambos fueron vistos en mitad de la sesión en el muro del 'pit lane', saludando a la cámara sonrientes mientras sacaban sus teléfonos para grabar la llegada a la recta de meta de los pilotos.