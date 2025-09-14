Lo que no se vio del Gran Premio de San Marino: el 'desnudo' de Marc para celebrar a lo Messi, más mascotas y un poquito de Fórmula 1

El Gran Premio de San Marino y la Riviera de Rimini dejó a Marc Márquez a un pasito del título, concretamente a tres puntos, pero también supuso un golpe sobre la mesa, llevándose la victoria en Italia, en territorio Valentino Rossi. Un pequeño éxito que mereció una celebración a la altura. Si la pensó en el mismo momento en la que entró en la antesala del podio o antes no lo sabemos, pero el proceso comenzó ahí.

Marc llegó ya con el mono desabrochado e incluso se sacó las botas. Àlex, a su lado, se sentaba en el suelo, visiblemente cansado, para darse un respiro. La siguiente escena era ya la del de Cervera saltando al podio 'desnudo' con el mono quitado, solo con esa fina ropa interior negra que los protege en las carreras. Ante la sorpresa de los aficionados, Marc agitó su mono Ducati emulando la celebración del astro del fútbol Leo Messi en el Bernabeu en su etapa como azulgrana. Un recado claro y conciso.

Acto seguido se lo volvía a poner con ayuda de su hermano para cumplir con el protocolo de la ceremonia. Bezzecchi, por su parte, volvía a subir al podio con esa pata de palo con la que ya celebró la victoria en sprint, haciendo alusión a una conocida película italiana, 'Tre uomini e una gamba', 'Tres hombres y una pierna'.

El jueves del Gran Premio de San Marino brindó a los ganadores de MotoGP que continúan en parrilla una visita muy especial. Marc Márquez, Joan Mir, Fabio Quartararo y Jorge Martín pudieron ver desde la primera fila la renovada 'Torre de los Campeones' en la que aparecen los nombres de todos los pilotos que han levantado el título en la categoría reina.

En esa torre aparece Valentino Rossi, siete veces campeón en la categoría reina e ídolo local en un circuito de Misano que se encuentra a solo unos pocos kilómetros de su Tavullia natal. El italiano no quiso perderse la cita de casa y se llevó con él a un invitado especial: Lando Norris. El joven piloto de Fórmula 1 visitó el paddock durante el fin de semana y tuvo el privilegio de darse un paseo en moto (aunque fuera una scooter) con el #46 para ir a saludar a Marco Bezzecchi, campeón en la sprint.

No fue el único piloto del Gran Circo presente en Misano. El domingo se pudo ver al italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, hablando con los protagonistas de la carrera en el parque cerrado.

Si en Catalunya fue Pancho, el perrito de Raúl Fernández, el protagonista, en Misano los que han acaparado gran parte de la atención en el paddock han sido los de Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi. Turbo y Hagrid han paseado este fin de semana acreditación al cuello acompañando a sus orgullosos dueños.