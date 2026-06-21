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MotoGP

Lo que no se vio del Gran Premio de la República Checa: la 'Ducatineta', un club de animación y un 'rookie' vacilón

El fin de semana en Brno dio para mucho y hubo varios momentos que pasaron desapercibidos y que merecen su momento de reconocimiento

Así llegó el Ducati Lenovo al podio de la carrera al sprint

Así llegó el Ducati Lenovo al podio de la carrera al sprint / MotoGP

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Queralt Uceda

Queralt Uceda

El fin de semana en Brno (República Checa) dio para mucho. Aparte de lo sucedido en pista, con la segunda victoria consecutiva de Marc Márquez, también hubo tiempo para las polémicas, como fue el caso del bofetón de Marco Bezzecchi a un comisario de pista. Pero, lejos de todo esto, también hubo 'momentazos' que pasaron desapercibidos y que merecen tener cierto protagonismo también.

Uno de los más cómicos del fin de semana lo protagonizó el Ducati Lenovo. El equipo oficial de Borgo Panigale, pletórico tras la tercera plaza de Marc Márquez y la victoria de Pecco Bagnaia al sprint, apareció en la zona del podio con mucho estilo. Y es que, para trasladar a todos los miembros del equipo, se subieron al 'autobús' que habitualmente remolca a los pilotos durante la 'Drivers Parade' del domingo. Una imagen de lo más curiosa y que terminó siendo objeto de 'memes' a través de redes sociales.

Otro de los 'momentazos' del fin de semana lo protagonizó David Alonso, autor de la 'pole position' en Brno. El piloto del Aspar Team esperaba su turno para subir al escenario situado en la zona de fans del trazado checo, donde en ese momento se encontraba el ídolo local, Filip Salac, único representante del país en el mundial.

En pleno 'chute' de emoción, Alonso corría hacia el escenario. "Así, improvisado. Vamos a animar al local de aquí", decía a la cámara David. Irrumpía entonces en el escenario para corear un: 'Filip, Filip' con el público. Entonces, se abrazaba con su compañero de parrilla, sacándole una sonrisa.

Mark Cavendish en la casa

El ganador de 35 etapas en el Tour de Francia fue captado el viernes en el box de Cal Crutchlow, sustituto de Johann Zarco. Ambos tienen una gran relación. El ciclista estuvo siguiendo la Práctica junto a la hija del piloto británico, y el sábado fue el encargado de dar el 'banderazo' de la carrera al sprint.

Un nuevo capítulo del Moreira-Márquez

No es ningún secreto que Diogo Moreira y Marc Márquez son grandes amigos. Se ha convertido ya en un ritual ver interacciones de lo más ingeniosas entre ambos durante cada Gran Premio... y lo mismo sucedió el sábado, tras la Sprint.

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El 'rookie' brasileño hizo una salida impecable y se situó tercero, por delante de Marc Márquez. Se fue al suelo en la curva 12, sin poder saber si habría batallado con su gran amigo. "Hoy yo creo que hubiéramos peleado", decía Moreira. "Hubiéramos peleado un poquito", recalcaba. "Si quieres nos podemos pelear ahora", decía Márquez, acercándose a él haciendo un gesto de batalla. Entonces, se fundían en un abrazo.

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