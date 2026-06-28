Lo que no se vio del Gran Premio de MotoGP de los Países Bajos: un 'corazón partío', unas pequeñas 'Superestrellas' y el 'cómo no te voy a querer'

El Gran Premio de los Países Bajos se convirtió en su edición de 2026 en el GP de Aprilia y en concreto del TrackHouse. Sus dos pilotos firmaron dos dobletes en la sprint y la carrera del domingo, aunque con las posiciones intercambiadas, para acaparar todos los focos del fin de semana. Raúl Fernández ganó la sprint con Ai Ogura en la segunda plaza y el japonés se impuso en la carrera larga con el español en el segundo puesto.

Posiciones a parte, la celebración estuvo a la altura del éxito e incluso se trasladaron al asfalto algunos de los cantos más populares en los campos de futbol, de la mano de un eufórico Raúl Fernández. El madrileño, un seguidor reconocido del Real Madrid, lo celebró como si estuviera en el mismísimo Santiago Bernabéu, desatando la euforia del equipo.

La actualidad de la semana en MotoGP ha estado marcada por los primeros movimientos de una 'silly season' que se presenta agitada. Los primeros en mover ficha fueron los vigentes campeones, Ducati, que esta semana anunció, por este orden, la renovación de Marc Márquez, la salida de Pecco Bagnaia y la incorporación de Pedro Acosta.

El binomio español será sin duda una de las grandes atracciones del próximo curso y algunos no pueden esperar a que llegue ese momento, Pedro Acosta, en un detalle que no pasó desapercibido, se presentó vestido de rojo en la primera jornada de trabajo en el TT de Assen. Casualidad o no, al murciano parece que le sienta bien el rojo.

Mercado a parte, el fin de semana en Assen no arrancó de la mejor manera para la familia Ducati. El viernes, Fermín Aldeguer y Àlex Márquez se fueron al suelo provocando de nuevo el susto en el box del Gresini Racing. Unos metros más allá, en la pista, el mayor de los Márquez veía también el accidente de su hermano, una de esas situaciones que él mismo ha vivido en tantas ocasiones. El gesto de Marc, sacudiendo la mano y levantándose la visera lo decía todo. Al de Cervera se le partía el corazón al ver a Àlex de nuevo por los suelos tras su grave accidente en Catalunya.

Pequeñas 'Superestrellas'

La lesión de Johan Zarco en el Gran Premio de Catalunya dio la alternativa al veterano Cal Chrutclow que, tras tres temporadas retirado ha vuelto al Mundial. Con él ha llegado también su familia que, poco a poco, le está robando protagonismo. Entre carrera y carrera, una de los Crutchlow se ha hecho su propio hueco en el paddock y aunque su padre afirma que no le gustan las motos, la joven Willow es ya una de las protagonistas del campeonato. En Assen, incluso ha recibido peticiones de 'selfies', como este de Quartararo que no quiso quedarse sin la imagen de la estrella del momento.

Y si Willow se robó parte de la atención, otras pequeñas de la familia del paddock no se quedaron atrás. Las hijas de Jack Miller deleitaron a los presentes en el Hospitality de Honda con una particular versión de Let it go, en especial a un Diogo Moreira que siguió de cerca la actuación mientras aplaudía emocionado.

Actuaciones especiales para amenizar el fin de semana de carreras. Y es que no todo es competición y hay que pasar las largas horas como se pueda. Con el calor asfixiante en Assen, los aficionados necesitaban remojarse y aunque pueda parecer imposible, consiguieron instalar una piscina en la zona de acampada para disfrutar de un refrescante paréntesis de la carreras.

Aficionados dándose un baño en la zona de acampada / EFE

Está claro que nunca hay que subestimar la creatividad de los fans de MotoGP, que carrera a carrera demuestran que todo es posible.