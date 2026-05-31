Lo que no se vio del Gran Premio de Italia: Antonelli y el abrazo de los campeones, reconciliación en Aprilia y cabreos en el box

El Gran Premio de Italia 2026 consolidó a Marco Bezzecchi como el gran favorito al título. El italiano dio la primera victoria en Mugello a Aprilia y se dio un bañó de masas ante los 'tifosi' italianos, que un año más invadieron la pista para celebrar con los suyos. Pero no solo los aficionados acudieron a la cita (hubo nuevo récord de asistencia), hubo otros compatriotas que no quisieron perder la cita, entre ellos el líder del Mundial de F1, Kimi Antonelli.

El joven piloto de Mercedes visitó el paddock y fue el encargado de ondear la bandera a cuadros para marcar el final de la carrera de MotoGP. Después se bajó al parque cerrado y esperó pacientemente que Bezz diera su vuelta de honor para felicitarlo y darle un afectivo abrazo. De campeón a campeón.

Lo que se dijeron entre ellos, queda entre los dos. Quizás fueran tan solo felicitaciones o consejos para alcanzar el éxito, en cualquier caso, lo guardarán en el recuerdo de este día grande para el motor italiano.

Una de las imágenes del fin de semana en el Circuito de Mugello fue la llegada de Marc Márquez. El piloto de Cervera se perdió el GP de Catalunya tras su dura caída en Le Mans que le obligó a pasar por quirófano y volvió en este GP de Italia, el de casa para Ducati. Marc apareció con una aparatosa férula en su pierna derecha para proteger la zona de la intervención por la fractura del quinto metatarsiano, aunque se le pudo ver caminar sin problema y por supuesto, también pilotar.

Imagen para el recuerdo

El de Cervera fue, sin duda, uno de los protagonistas del fin de semana y firmó como es habitual muchos autógrafos, aunque quizás algunos más inesperados que otros. Diogo Moreira, uno de los debutantes de este año en MotoGP, obtuvo una dedicatoria especial por parte del #93.

El brasileño firmó un adelantamiento en la sprint sobre el #93 que formará parte de uno de sus grandes recuerdos y recibió un soporte físico para que perdiere en la memoria. Marc fue a buscarlo con una fotografía de ese momento y en todo de broma le preguntó si quería que se la firmara. El brasileño no dudo: "Firma. firma". La dedicatoria fue al más puro estilo Marc. "Para el rookie Brasileño. Que te den!", escribió sonriente el ilerdense.

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Pero durante las carreras todo son alegrías, bien lo sabe Alex Escrig. El piloto de Moto2 partía bien posicionado pero una maniobra de Dani Holgado lo dejó fuera de carrera. Poco después veía desde su garaje com la penalización para su rival era de tan solo una long lap. No podía contenerse el del KLINT Racing Team, que fue 'cazado' por las cámaras mientras se quejaba por esa decisión de los comisarios.

Tampoco acabó demasiado contento el líder de Moto3, Máximo Quiles, que finalizó undécimo y vivió varios toques que a punto estuvieron de dejarlo sin puntos en la cita italiana.

Y mientras unos vivían sus enfados, otros aprovechaban para cerrar sus propias rencillas. Después de la tensión entre Jorge Martín y Raúl Fernández en el GP de Catalunya, los dos pilotos cerraron el problema con un apretón de manos amistoso tras la victoria del del TrackHouse en la sprint.

Davide Brivio, jefe del TrackHouse, y Massimo Rivola, CEO de Aprilia, hicieron lo propio y tras el triunfo del #25 se abrazaron y felicitaron. Rivola una semana antes había hechon el mismo camino para pedir explicaciones a Brivio por la acción de Raúl que dejó fuera de carrera a Martín. En Mugello, con ambos en el podio, Rivola regresaba para celebrar el éxito. Una forma más de representar ese 'Respeto' del que quieren hacer gala en la casa de Noale.

Ilustres invitados

Cal Crutchlow ha vuelto al Mundial para cubrir la baja de Johann Zarco que se encuentra en pleno proceso de recuperación tras su grave accidente en el GP de Catalunya. El británico ha regresado a la categoría reina con 40 años y tras tres temporadas fuera y tendrá que emplearse a fondo para ponerse al día. De cualquier manera, el apellido parece que tiene asegurado una sucesora. La hija de Cal ya ha demostrado que se le da bien dar gas, quizás en los próximos años pueda hacerlo ya subida en la moto.

Las previas de los Grandes Premios son siempre un momento para realizar actividades que poco tienen que ver con las motos. Si en Le Mans los pilotos tuvieron la oportunidad de realizar su particular Tour de Francia en bici, en Italia algunos han sacado su versión de atleta. Luca Marini recorrió junto a la influencer Lisa Migliorini las calles de Florencia en una particular sesión de running.

Como en cada carrera, no faltaron los VIP. El sábado los focos se centraron en Je’Von Evans, una de las estrellas de la WWE, encargado la bandera a cuadros en la sprint del sábado. Jorge Martín alucinó tanto con las actuaciones del luchador como él lo hizo paseando por el paddock.

El estadounidense incluso le propuso un original saludo en caso de ganar el domingo... aunque eso tendrá que esperar a la próxima, porque la victoria fue para otro de Aprilia en esta ocasión.

La próxima semana tendrá una nueva oportunidad en el Gran Premio de Hungría (5 al 7 de junio).