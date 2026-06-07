Lo que no se vio del Gran Premio de Hungría: un trofeo 'roto', una carrera de patinetes y un plato de pasta con kétchup

La octava cita de MotoGP en 2026, celebrada en Balaton Park (Hungría), terminó en victoria para Marc Márquez, la primera del curso para el de Cervera. Logró el '93' su victoria número 100 en el Mundial tras una preciosa batalla con Pedro Acosta, quien terminó en segunda plaza. Pecco Bagnaia completó la alegría del Ducati Lenovo, quienes también cumplían 100 victorias, al ser tercero. Pero como siempre, más allá de la pista también hubo momentos reseñables.

La divertida confusión de Márquez

Mucho trabajo le costó al '93' la victoria de este domingo. Especialmente, tras un nuevo paso por quirófano y la doble intervención de hombro y pie derechos. Uno de los momentos más divertidos de la jornada dominical fue cuando el catalán, en la rueda de prensa, creyó que alguien entre los presentes en la sala había roto su trofeo.

En la imagen se puede observar como en todo momento dicho trofeo está junto a él, a sus pies. Pero él no cae en ello. "¡Mi trofeo! Me ha costado caro este", decía. "Dejando a un lado las bromas... ¡ah, no! mi trofeo está aquí", decía el nueve veces campeón. "Marc, tu trofeo está bien", apuntó el conductor de la rueda de prensa, desatando la risa de los presentes en la sala.

Un pequeño fan con gran suerte

Una de las imágenes más adorables del fin de semana la protagonizó un pequeño fan que se personificó en el trazado húngaro con una bolsa de palomitas. El niño, llamado Bender, fue escogido junto a su progenitor para entrar al 'paddock' y poder ver de cerca cómo se trabaja durante un fin de semana en el box del VR46.

El pequeño disfrutó de la experiencia y, tal y como compartió el equipo, tuvo la oportunidad de subirse incluso a la moto de Franco Morbidelli. Feliz y sonriente, chocaba los cinco con el muñeco de Michelín.

Una carrera de patinetes

Cada fin de semana el Aspar Team termina en estas piezas. Y es que tienen el don de dar el contenido que todo aficionado necesita. Manuel González, líder del mundial, terminó la Practica del viernes en primera plaza, por delante de David Alonso.

Ambos se encontraron por el 'paddock' posteriromente... y fueron cazados yendo en patinete juntos, y simulando una carrera y una caída a la misma vez. Un divertido momento que refleja un gran respeto entre rivales además de una buena relación.

Un atentado contra todo italiano

Durante el fin de semana, varios pilotos fueron entrevistados por un grupo de pequeños lugareños. Entre ellos, Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Una niña preguntó a la dupla del Ducati Lenovo si habían probado la comida húngara. Marc contestó que no y a continuación le preguntó cuál es el plato que más le gusta comer en su país.

La pequeña contestó que la pasta, provocando la risa de los dos pilotos, que señalaron que la pasta es italiana. Fue entonces cuando el '63', como buen italiano, le preguntó que con qué salsa le gusta comerla. "Muchas veces me la como con kétchup", decía la pequeña. "Oh, no, no", se lamentaba Bagnaia. "Con ketchup nunca", decía escandalizado el italiano, mientras Márquez no podía contener la risa.

El momentazo de tres campeones en rueda de prensa

Todo seguidor del motociclismo sabe perfectamente de qué pie cojea Marc Márquez. Siempre con perfil bajo, pero en muchas ocasiones luchando por cosas grandes. Y sus rivales también lo saben. El '93' dejaba claro en rueda de prensa que no se ve luchando por el campeonato. "No es el momento, creo que tengo más que perder que ganar", decía el '93', mientras Pecco Bagnaia meneaba la cabeza. "Estoy pensando que nunca jugaré al poker con Marc", decía el italiano.

Noticias relacionadas

"Normalmente los campeones siempre mienten", apuntaba por su parte Acosta. "Así que tu también mientes", contraatacaba Márquez. "A ver, yo estoy tratando de ganar una carrera primero", sentenciaba Acosta con cierta ironía, entre risas.