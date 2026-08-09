Lo que no se vio del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP: 'estrellas de rock', las lágrimas de Bezzecchi y el homenaje a los campeones

MotoGP ha vuelto. El parón estival ha terminado y las motos han vuelto a la pista. Para muchos, tres semanas han sido demasiadas y han celebrado la vuelta como si de varios meses se hubiera tratado. Pedro Acosta es uno de esos que ha echado de menos de la competición y no pudo contener la emoción por regresar a la pista. El murciano, al más puro estilo 'estrella de rock', se marcó unos bailes para demostrar su felicidad.

Para otros, la felicidad de volver fue mucho más allá. Supuso la constatación de que hay esperanza. Así al menos lo vivió Marco Bezzecchi que se incorporó a este GP después de pasar por quirófano tras una dura caída en Alemania. El italiano llegaba con dolores, afirmaba que no estaba al 100%, pero en el momento de la competición se olvidó de todo y se concentró en pilotar.

Fue el más rápido del viernes, acabó bien situado en la clasificación y subió al podio en la sprint. Sus lágrimas tras bajarse de la moto lo decían todo. No necesitó hablar para transmitir toda esa emoción contenida del que lo ha pasado mal.

Bezzecchi, emocionado tras la sprint / @MotoGP

El Gran Premio de Gran Bretaña arrancó con una especial rueda de prensa que, por primera vez tuvo lugar lejos del circuito, ni más ni menos que en el corazón de Londres. Como si de estrellas de cine se tratara, los pilotos elegidos para esta comparecencia fueron trasladados en un coche de la organización hasta el vanguardista Outernet londinense durante no solo se encontraron con los habituales periodistas, sino que fueron recibidos y jaleados por un nutrido grupo de aficionados que pudo vivir la experiencia desde primera fila.

Bezzecchi y las piezas perdidas. Ese podría haber sido el título de la película que protagonizó el italiano que perdió una pieza de su moto durante una de las sesiones. No la echó en falta hasta que, al volver para la simulación de salidas la vio tirada en el suelo. No había mucho lugar para la duda pues en la pieza se veía claramente el león que caracteriza a la Aprilia y que solo llevan él o su compañero.

Con una miradita atrás despejó dudas. Era la suya, pero ya vendría alguien a buscarla...

El Gran Premio de Gran Bretaña tuvo también su porción de las ya tradicionales pegatinas que Ducati diseña para cada cita con sus pilotos como protagonistas. En este caso quisieron inmortalizar una celebración que ya va camino de ser icónica, la de Marc Márquez marcando el ritmo en un intento de ese 'viking row' que la selección noruega ha puesto tan de moda en el pasado Mundial de Fútbol.

Y las alusiones al Mundial de fútbol no se quedaron ahí. Raúl Fernández quiso rendir su particular homenaje a la selección española, campeona del mundo, con un casco edición especial. Con un diseño que recuerda a la segunda equipación de la selección, es blanca y granate que ya es todo un icono, la lista de todos los jugadores y las dos estrellas que representan los dos títulos, Raúl Fernández paseó por Silverstone la victoria de la selección española. "Os lo merecéis", escribía en un vídeo en el que mostraba el diseño.

Casco Raúl Fernández / X

Parece que este pequeño homenaje le dio suerte porque el madrileño conquistó el domingo, con el casco puesto, su primera victoria de la temporada. Un triunfo cocinado desde la salida, donde tomó la cabeza de carrera y ya no la soltó.