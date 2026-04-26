Lo que no se vio del Gran Premio de España de MotoGP: el 'madrugón' de la afición, una fiesta sorpresa y una moto en llamas

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto acogió este fin de semana la primera carrera del curso en suelo español. El emblemárico trazado andaluz es uno de los más especiales, puesto que tiene a una de las aficiones más entregadas de todo el calendario debido a la gran tradición por la cultura del 'motorsport' y, sobre todo, por la cantidad de pilotos de casa. Y es por eso que se han vivido momentos de lo más especiales ya desde el 'media day' del jueves, hasta el domingo.

Álex Márquez se llevó la victoria el domingo, repitiendo el esquema que ya se vivió el pasado año, cuando en el mismo escenario se llevó la primera victoria de su vida en la categoría reina. Lo hizo tras la caída de su hermano mayor, Marc, quien se alzó con la victoria el sábado, en la sprint. Y precisamente, ambos pilotos protagonizaron un momentazo tras las cámaras después de la carrera. Marc, quien se aleja a 44 puntos del liderato de Bezzecchi en el mundial, se acercaba en el 'set' de entrevistas con DAZN para felicitar a su hermano tras la carrera.

El despertar de Nieto-Peluqui

Como decíamos, Jerez es uno de los trazados con mayor presencia de afición. De hecho, la cita reunió a nada más y nada menos que 224.627 fans a lo largo del fin de semana. Muchos de ellos madrugaron mucho para poder hacerse con un sitio en la Pelousse de Nieto-Peluqui, donde se concentra la mayor cantidad de aficionados. Los pilotos siempre cuentan que el rugir del público les despierta temprano... y es que a las 6:50 de la mañana, el trazado ya estaba lleno de fans que iluminaron el cielo con sus linternas, animados por el speaker del circuito. Unas imágenes que reflejan al 100% lo que es el GP de España de MotoGP y la pasión que desprende.

Los pilotos, conscientes del esfuerzo de los fans para personificarse en el trazado, quisieron tener sus propios gestos. Tanto es así que Jorge Martín también madrugó para acercarse a aquella zona y repartir obsequios, así como tomarse fotos con los fans y firmar autógrafos. Raúl Fernández también fue otro de los 'riders' de casa que se acercó a la afición para agradecerles el cariño y el calor durante todo el fin de semana.

Una fiesta sorpresa

En medio del ajetreo que supone para los equipos un fin de semana de carreras, también hay tiempo para celebrar... y especialmente si dos compañeros de box cumplen años con dos días de diferencia. David Alonso celebró el sábado su 20º cumpleaños, mientras que Dani Holgado cumple 21 el próximo lunes 27 de abril.

Y es por eso que, en el hospitality del Aspar Team se organizó una fiesta sorpresa para ambos, con todos los integrantes del equipo con caretas de sus pilotos. Un momentazo que revela el buen 'feeling' que existe en el equipo valenciano.

Las lágrimas de impotencia de Alonso

Y precisamente uno de los momentos más emotivos de la jornada del domingo lo protagonizó David Alonso. El campeón del mundo de Moto3 en 2024 sufrió un contratiempo durante la salida en el Gran Premio de España que lo hizo peder una gran cantidad de posiciones. Y es que salió en punto muerto. Pese a todo, pudo remontar hasta la cuarta plaza... pero se mostró abatido ante las cámaras.

El 'pupilo' de Jorge Martínez 'Aspar' llegó al box cabizbajo, entre lágrimas. Y posteriormente admitió, de lo más emocionado, que fallos así "no me los puedo permitir", antes de pedir perdón al equipo públicamente, en DAZN, por su error. El joven, que se rumorea que recalará en el box de Honda en MotoGP en 2027, explicó que se sentía decepcionado por ese error después de todo el trabajo que hay detrás.

Una moto en llamas

En cuanto a lo deportivo se refiere, una de las imágenes del fin de semana fue el momento en el que la moto de Franco Morbidelli, del Pertamina Enduro VR46, terminó sacando humo en pleno desempeño de la Q1.

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Las cámaras del campeonato captaron en su llegada al 'pit lane' como los mecánicos trataban de apaciguar la columna de humo que se había instaurado en su box. Aquel incidente provocó que la Q2 se retrasase, debido a la caída de líquido en medio de la pista.