Lo que no se vio del GP de Valencia: la celebración de Marc y los payasos brasileños, la decepción de Bagnaia y una caída tonta que acabó en lesión

El Gran Premio de Valencia, después de su ausencia el curso pasado por las inundaciones causadas por la Dana, regresó en este 2025 para poner el broche de oro a una temporada épica. La del noveno título Mundial de Marc Márquez, la del estreno del palmarés de José Antonio Rueda. Dos campeones que no pudieron terminar el Mundial como hubieran querido por culpa de dos caídas desafortunadas pero que no quisieron perderse la fiesta valenciana. Uno y otro acompañaron en los boxes a sus respectivos equipos en la última cita del año y estarán presentes en la gala de campeones para recoger sus reconocimientos.

Marc Márquez en persona se acercó el domingo al parque cerrado para felicitar al brasileño Diogo Moreira por su título mundial en Moto 2. El de Guarulhos conoce bien a los hermanos Márquez tras compatir habitualmente entrenamientos juntos y Marc no quiso perderse la fiesta de su amigo.

Moreira, primera campeón mundial de Brasil, eligió una celebración colorida, como no podía ser de otra manera, con camisetas de la canarinha y llamativas pelucas de payaso de todos los colores.

También feliz estaba Bezzecchi, ganador de la carrera en Valencia, que ha acabado la temporada como un tiro, dominando y en el tercer escalón de la general de pilotos. Tan complacido estaba el de Aprilia que incluso le pidió matrimonio, de forma simbólica, a su moto.

El piloto italiano fue recibido por el equipo como un auténtico 'Superman'... un 'SuperBezz', y no es para menos.

Marco Bezzecchi voló con su equipo / AP

Y como la felicidad va por barrios, mientras Marc Márquez disfrutaba de la celebración y veía el Gran Premio de MotoGP desde la comodidad del box, la mala suerte volvía a citarse con Pecco Bagnaia. El italiano, que partía muy retrasado, se encontró en los primeros giros con la moto de Johann Zarco y acabó por la grava. Sin opciones de poder volver a pista, el de Ducati emprendía una vez más camino a boxes, a pie, con el casco puesto y toda la calma y la desilusión del mundo. David Tardozzi lo veía venir desde lejos sin atreverse a dirigirle la palabra.

Se cumplía una vez más la máxima que dice que cada vez que Marco Bezzecchi gana una carrera de MotoGP, Pecco Bagnaia se va al suelo... En total, ha ocurrido en seis ocasiones.

Accidente surrealista

La imagen surrealista de la jornada llegó en el inicio de la carrera de MotoGP. Franco Morbidelli no tenía muy claro dónde colocarse en la parrilla y en busca de su sitio acabó impactando con Aleix Espargaró, un piloto con el que no tiene la mejor relación... La VR46 acabó en el suelo y Franco tomando el camino a boxes. De ahí se fue directamente al centro médico donde fue declarado no apto por una fractura en la mano, producida en esa caída tonta. Así, no podrá estar en los test del martes en Cheste.

La temporada que viene la parrilla de MotoGP contará, como es habitual, con nuevos rookies que remplazarán a Aldeguer, Ogura y Chantra. En 2026 debutará el brasileño Diogo Moreira, que sube de Moto2 y dos nuevos en el Mundial, pero con mucha experiencia como Toprak Razgatlioglu o Nicolò Bulega que han peleado este año mano a mano por el título de Superbikes.

El italiano ha podido ya probarse con la MotoGP sustituyendo a Marc Márquez en Portugal y Valencia, mientras que el turco, que pilotará para el Pramac Yamaha, no quiso perderse la cita valenciana para ir tomando contacto con el Mundial. Toprak recibió una clase magistral del jefe de filas de la escudería nipona, Fabio Quartararo, que no se dejó nada por explicar.

Las relaciones entre compañeros de equipo no siempre son buenas pero en el caso del Gresini el buen rollo es evidente, tanto que incluso se permiten echarse broncas entre compañeros. Àlex Márquez, siempre tranquilo y comedido, no dudó en reñir a Fermín Aldeguer por llegar tarde a un acto con el equipo. "Tú llegas tarde y encima te sientas, yo te estaba esperando y por eso me he sentado", decía con gesto serio, antes de ponerse a reir y corrobar con un "es broma".

Los aficionados, como siempre, fueron los grandes protagonistas de la cita valenciana llenando una vez más las gradas y haciendo gala de la habitual creatividad que recorre los circuitos. Esta vez el premio fue para unos aficionados de Pedro Acosta que se presentaron con una ruleta y la cara del piloto acompañada de la conocida canción de Raffaella Carrà.