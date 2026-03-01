Lo que no se vio del GP de Tailandia de MotoGP: una carrera de 'carricoches', un festín en la sala de prensa y el piloto taxista

'La vuelta al cole' siempre genera expectación, y más cuando se viene de tres meses y medio sin competición. Lo cierto es que el regreso del mundial de motociclismo ha sido por todo lo alto. El Gran Premio de Tailandia de MotoGP ha cumplido las expectativas y ha dejado momentos memorables tanto en la pista como fuera de ella. Desde la primera victoria al Sprint de Pedro Acosta hasta la 'masterclass' de pilotaje de Marco Bezzecchi el domingo. Pero lo cierto es que también ha habido momentos de lo más memorables entre bastidores.

Uno de los momentos más destacados del fin de semana y que más llamó la atención de los fans fue la carrera de tuk-tuk organizada por el campeonato justo antes del apagón de semáforos de la categoría de Moto3. Cada equipo de la parrilla de MotoGP tuvo su propio vehículo (se trata de una espécie de coche de tres ruedas, característico por su diseño abierto y motor ruidoso, muy común en Asia) y tuvo que completar una carrera.

Hubo de todo. Desde estrategias previas del Ducati Lenovo en la Warm Up Lap, con Marc Márquez incordiando a los rivales lanzando agua, como el acortamiento de la última curva por parte del Aprilia Racing de Jorge Martín y Marco Bezzecchi (con una sanción de una posición interpuesta por los mismísimos comisarios que tanto han dado que hablar este fin de semana).

Sin olvidarnos, tampoco, del curioso - y un tanto peligroso - 'wheelie' del tuk-tuk del Pramac Racing, con dos de los pilotos que más espectáculo ofrecen, Jack Miller y Toprak Razgatlioglu. Por que si en algo son especialistas el australiano y el turco, es en 'wheelies' y 'stoppies', sea cual sea el vehículo que piloten.

Taxis Pramac al rescate

Como viene siendo habitual, también hubo tiempo para los pilotos con complejo de taxista. Tras la bandera a cuadros del Warm Up de la mañana, Joan Mir se quedó sin gasolina en su Honda RC213V y aparecieron, de nuevo, los dos pilotos del Pramac Racing para remolcarlo en dirección a boxes. Y es que Jack Miller ya se ha convertido en todo un referente de cómo remolcar a pilotos en los últimos años.

Un festín en la sala de prensa

Simon Patterson, uno de los periodistas más reconocidos del campeonato, compartió una curiosa imagen de Johann Zarco atendiendo a la prensa escrita en la sala de prensa del Circuito Internacional de Chang. El francés se presentó con un tupper lleno de comida asiática, compuesto de arroz y lo que parecen rollitos de primavera, mientras ofrecía sus declaraciones sobre la carrera del domingo.

"Hasta mañana eres el líder"

Uno de los momentos más destacados del sábado fue la conversación entre Marc Márquez, Pedro Acosta y Raúl Fernández de camino al podio, tras la victoria del murciano y la polémica sanción al '93'. Se encontraban siendo trasladados en carrito al podio cuando las cámaras enfocaron a 'El Tiburón de Mazarrón'.

"Ahora te dan plano a tí, que eres el líder", le decía Marc Márquez a Acosta, tras situarse líder de la general al ganar la primera carrera con puntos de la temporada. "Hasta mañana, eres el líder", bromeaba el de Cervera, consciente de que al día seguiente se repartían más puntos con la carrera larga. "Bua, qué guapo veros a los dos dándoos toques", exclamaba Fernández, que vio la batalla desde atrás.

Los nervios de Aki Ajo

Son muchos años como jefe de Pedro Acosta y Aki Ajo ya no gana para disgustos. El jefe del Red Bull KTM no pudo evitar dejar de mirar a la pantalla del box de la marca austríaca debido a los nervios que estaba atravesando por la batalla de alto voltaje que protagonizó el de Mazarrón con Martín y Márquez durante la carrera dominical. De hecho, apunto estuvo de irse al suelo.

El 'rookie' Moreira arranca una MotoGP

El piloto brasileño recibió una 'masterclass' de cómo arrancar una MotoGP en el box del Honda LCR. Por primera vez, aprendió cómo trabajan los mecánicos a la hora de poner en marcha la RC213V.

Modo Muay Thai activado

Tampoco pasó desapercibida la celebración de Marco Bezzecchi. El piloto italiano celebró un fin de semana de buenas sensaciones con una victoria y un guiño al boxeo tailandés.

El piloto de Aprilia se puso una bata de boxeo para celebrar su tercera victoria consecutiva tras las últimas conseguidas en Portugal y Valencia a finales de 2025. Sin duda, un momento dulce para el italiano que celebró por todo lo alto un casi perfecto inicio de curso.