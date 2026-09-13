Lo que no se vio del GP de San Marino de MotoGP: una guerra con globos de agua, el 'troleo' a Marc Márquez y el baño químico de Manu González

Es algo habitual: un fin de semana de carreras, nunca deja indiferente a nadie. El Gran Premio de San Marino terminó, de nuevo, con doble victoria de Marc Márquez, que ya es líder del Mundial de MotoGP compartiendo 274 puntos con Jorge Martín. Eso sí, la posición de privilegio se la lleva el catalán por mayor número de victorias, con un total de cinco ya este curso. Y mientras lo sucedido en pista acaparó todos los focos, como siempre, el 'paddock' deja otros momentos destacados que no pasan desapercibidos.

Algunos de ellos fueron protagonizados, precisamente, por el '93'. El nueve veces campeón se topó con Pol Espargaró en el 'set' de entrevistas. El piloto probador de KTM está sustituyendo a Maverick Viñales mientras se recupera de su lesión. Pero lo cierto es que su tarea habitual en las carreras es ser comentarista de DAZN, por lo que no resulta raro verle rodeado de cámaras y micrófonos.

Eso sí, este fin de semana no era su faena. Pero el menor de los Espargaró se coló en el 'set' de entrevistas para bromear con Marc, con quien tanto batalló en el pasado. "¿Qué pasa, Polyccio? ¿Cómo va el enfoque? ? ¿Después de 27 vueltas enfocas todavía?", decía Marc, mientras Pol lo enregistraba. "¿Tú sabes lo cansado que estoy?", respondía el '44'. "Ya te veo, ya", bromeaba Márquez.

Precisamente Marc, junto a su hermano Álex, también dejó algún que otro momento para el recuerdo. Ambos volvieron a coincidir en el podio, por lo que se desató una fiesta en sus respectivos garajes, cada uno por su equipo.

Pero la celebración se fue de madre cuando los integrantes del Ducati Lenovo y el Gresini Racing iniciaron una guerra de agua en la que hubo hasta globos. Sin duda, los hombres más felices en Misano.

Otro de los grandes momentazos del fin de semana lo dejó Manuel González. El líder del mundial de Moto2 conquistó su quinta victoria del curso y celebró a la altura de una leyenda. 'ManuGasss' recreó la icónica celebración de Valentino Rossi en el Gran Premio de España de 1999, cuando logró la victoria en 250cc y simuló que necesitaba ir urgentemente al baño al meterse en un baño químico cerca de la pista.

Uno de los momentos más emotivos del fin de semana tuvo lugar el jueves. Fabio Di Giannantonio se personificó en Misano con una invitada muy especial: su perrita Mirissa. Y ni los más pequeños fueron capaces a resistirse al encanto de la mascota del '49'.

La hija de Jack Miller se acercó al piloto italiano para darle un abrazo. "¿Puedo acariciarle la cola?", decía la pequeña. "Sí, acaríciale la cola", conterstaba Jack. Era entonces cuando la pequeña se quedaba mirando una foto enorme con el rostro de 'Diggia' para volverlo a mirar a él y darse cuenta de que eran la misma persona. Un momento de lo más tierno entre ambos pilotos y la pequeña.