Lo que no se vio del GP del Reino Unido: la desolación de Fabio, la bronca de Pecco y la satisfacción de Massimo

Como se suele decir, lo que el deporte te da, el deporte te quita. Una máxima que personalizó Fabio Quartararo en Silverstone. El francés, después de unos cursos complicados por el bajo rendimiento de Yamaha, empieza a ver la luz y en el GP del Reino Unido tuvo en la punta de sus dedos el éxito. El francés partía de la pole y aunque salió mal en la primera tanda, la bandera roja le dio una nueva oportunidad que no iba a desaprovechar. Con el objetivo claro, tomó la cabeza de carrera y con la calculadora en la mano fue aumentando poco a poco su renta. Vislumbraba ya la esperada victoria cuando llegó el desastre. Levantó el puño y se apartó de la trazada. Se había terminado su carrera.

La secuencia de imágenes que sucedieron a ese momento fueron desoladoras. Fabio aparcó su moto en un muro, se arrodilló en el suelo y con las manos en la cabeza se derrumbó. Las lágrimas no se dejaban ver con el casco pero no hacía falta. Poco después sentado con la espalda apoyada en el muro, recibió el apoyo de su mejor amigo, que llegó desde los boxes para estar a su lado. Necesitó aún varios minutos para recomponerse y volver a su garaje como si todo hubiera sido un mal sueño.

Entre tanto, Lin Jarvis, antiguo jefe de Yamaha, había seguido la escena desde el box, en el día que había elegido para hacer una visita a su ex equipo. No pudo haber acertado menos...

Otro que no está viviendo su mejor momento es Pecco Bagnaia. La temporada 2025 del de Ducati no está saliendo seguramente como esperaba antes de empezar. El italiano está siendo más regular que sus rivales pero de momento no ha destacado y es tercero de la general de pilotos. En Gran Bretaña ha sufrido algunos problemas con su Ducati, que incluso se llevó una pequeña 'bronca' del piloto en el 'Warm Up' del domingo. Una forma como cualquier otra de desatar tensiones, y seguro que la GP25 no le rechistó...

La cara de la moneda fue esta vez para Aprilia. Acostumbrados a sufrir este curso, la victoria de Bezzecchi llegó como agua de mayo a la casa de Noale. Tan solo había que ver el rostro de satisfacción de su máximo responsable, Massimo Rivola. Incluso antes de ganar, que su piloto fuera líder ya supuso un gran alivio para un equipo que vive momentos tensos por el contrato y las lesiones de Jorge Martín.

No tenemos imágenes de ese gesto, pero el bailecito que se marcó Bezzecchi resume a la perfección el sentimiento del equipo en esta jornada que tardarán en olvidar.

Evasión en Silverstone

Penas y conflictos aparte, el fin de semana también tuvo sus momentos amables. Las previas de cada Gran Premio se están convirtiendo en un abanico de actividades en las que los pilotos demuestran sus habilidades en otras disciplinas. Sin en Le Mans fue turno del 'Tour de MotoGP' y el ciclismo, en Inglaterra, tierra del fútbol, el deporte del balón fue el rey, al menos por unas horas. Los pilotos fueron puestos a prueba en fútbol freestyle con más o menos acierto. Si Quartararo y Morbidelli demostraron tener un buen toque, otros como Miller o Acosta dejaron claro por qué su deporte es el motociclismo...

Entre las actividades previas, mientras unos seguían con los pies en el suelo, otros preferían alzar el vuelo. Pedro Acosta, por ejemplo, se convirtió en nuevo 'piloto honorario' de la Patrulla Águila y embajador de Aire 25, y se puso a los mandos de un C101.

Pequeños protagonistas, grandes gestos

Uno de los protagonistas del fin de semana en Silverstone ha sido el piloto local Jake Dixon. Aspirante al título en Moto 2, el británico tuvo durante el GP un bonito gesto con un joven aficionado y lucirá un casco diseñado por el pequeño. El protagonista es el hijo menor del expiloto Sylvain Guintoli, que a sus seis años está librando una batalla contra el cáncer.

Luca Guintoli y Jake Dixon, en el circuito de Silverstone / motogp.com

Dixon quiso homenajear al pequeño Luca y le pidió que diseñara el casco para esta carrera. En el dibujo Luca se transforma en un superhéroe con capa para visibilizar la lucha contra el cáncer. Ambos se encontraron en Silverstone para desvelar la imagen que acompañará al piloto durante todo el fin de semana.

Fabio Quartararo, por su parte, también hizo feliz a una joven seguidora que le había obsequiado con un dibujo. El francés le devolvió el gesto, fue a visitarla y le regaló una gorra firmada que seguramente conservará como un gran tesoro.

Y es que Quartararo es uno de los pilotos más queridos, no solo por los aficionados, sino también por el paddock. Si no, miren como Julià Márquez, padre de Àlex y Marc, felicitó al francés por su pole, pese a que eso supusiera que ninguno de sus hijos saldría desde la primera posición de parrilla.

Los aficionados al motor están acostumbrados a seguir las carreras desde cerca, incluso desde las propias motos de los pilotos gracias a las cámaras 'on board', pero en el Pertamina Enduro VR46 han llevado la experiencia a un nivel superior.

Este fin de semana, Fabio DiGiannantonio ha convivido con una cámara incorporada en su gorra, según explicó, para 'grabar contenido'. Un experimento curioso del que habrá que ver el resultado final.

Después de dos Grandes Premios intensos como han sido los de Le Mans y Reino Unido, la próxima parada en Aragón promete también emociones fuertes. Vayan preparando la tila.