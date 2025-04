Lo que no se vio del GP de Qatar: una guerra de pegatinas, partidos de pádel y la charla del maestro

La guerra ha empezado en MotoGP. Y no hablamos solo de la pista, que también, si no de la competición que han comenzado los equipos de Marc y Álex Márquez con las pegatinas.

Durante todo el fin de semana, los miembros del equipo Gresini, como si del día de los inocentes se tratara, han perseguido por el paddock para intentar colocarle unos adhesivos con la imagen de Àlex. Y no una cualquiera, sino una del piloto luciendo el sombrero tejano que le acreditaba como ganador del GP de Las Américas. El juego no se ha reducido a los garajes, sino que lo han llevado incluso más allá, al parque cerrado tras la pole, por ejemplo, y quién sabe qué sitios más. Mientras Marc sonríe, los de rojo se dedican a quitar las pegatinas, no vayan a enfadarse los patrocinadores.

"Con el hermano se pueden hacer estas bromas", decía Marc en el parque cerrado. "Así la ve desde atrás", bromeaba el mayor de los Márquez sobre la pegatina que le habían colocado en la espalda.

La competición es una constante en el paddock y cualquier segundo puede ser clave. Nadie quiere hacer concesiones y mucho menos dar rueda a sus rivales. Lo tienen claro Fabio DiGianantonio y Pecco Bagnaia, que, en un acto de 'caballerosidad' o de alta competición, llámenlo como quieran, se cedieron el paso en el pit lane, durante la sesión de clasificación.

Y es que los gestos de amistad e incluso de cierto cariño son habituales en el paddock, especialmente con tus compañeros o con aquellos con los que te llevas bien. Joel Kelso dio buen ejemplo de ello, luciendo en la cúpula un dibujo para desear a Matteo Bertelle una pronta recuperación: "Te esperamos pronto pequeño niño", decía el mensaje, en alusión al apodo que él mismo le puso 'Piccolo Bambino'. El italiano, tras una buena actuación en Austin, sufrió un accidente en un entrenamiento privado y se perdió la carrera.

Como ya viene siendo habitual, los pequeños fans se están convirtiendo esta temporada en los protagonistas. Esta vez no han ido de la mano de Marc Márquez pero sí que ha habido peques alucinando con sus ídolos en el paddock. En este caso, fueron dos mini aficionados de KTM los que tuvieron la oportunidad de conocer los garajes, las motos e incluso hacerse fotos con los pilotos del equipo.

Pádel y charlas

Más allá de las carreras y la competición, en cada país que visitan los pilotos participan en diferentes actividades con las que rebajar tensión y en Qatar, que se está convirtiendo en una de las capitales mundiales del pádel, no podían faltar algunos partidos, con mayor o menor destreza, según el protagonista.

Además, los pilotos participaron en una especie de juego con el fútbol como protagonista, en el que tuvieron que enfrentarse a varias pruebas, como la de 'encestar' el balón en un agujero.

Durante el fin de semana de MotoGP es habitual que muchas personalidades de todos los ámbitos acudan a vivir la experiencia. En Qatar no fue diferente pero dentro del paddock hubo una más que especial. Valentino Rossi visitó a su equipo, el Pertamina Enduro VR46 algo habitual durante el campeonato, y acompaño a sus pupilos durante el fin de semana.

El nueve veces campeón del mundo supervisó todos y cada uno de los detalles y dio además algunos consejos a sus pilotos, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli. Durante varios momentos del GP se le pudo ver aleccionando a los dos italianos que intentaron poner en práctica los consejos del campeón.

A Morbidelli le valieron para subir al podio en la sprint y a punto estuvo de repetir en la carrera larga, donde fue cuarto e incluso llegó a liderar en algunas vueltas. Finalmente, tras la sanción a Maverick, subió un escalón, aunque ya no hubo tiempo para celebración. Eso, no se lo quita nadie a Viñales. A su compañero no le fue tan bien y tras un toque con Àlex Márquez cayó al final del grupo. Quizás en sus consejos a Rossi se le olvidó explicarles cómo medirse a un Márquez...

Lo que parece que no se le da tan bien a Morbidelli es el oído musical, y es que le costó acertar en el juego que le propuso su equipo, con el conocido tema de Whitney Houston, de la película el Guardaespaldas.