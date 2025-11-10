Lo que no se vio del GP de Portugal de MotoGP: un trofeo falso, locura por el ídolo local y una caída 'en equipo'

La penúltima cita de la temporada en Portugal ha dejado varios 'highlights'. Uno de ellos, la imperial victoria de Marco Bezzecchi, dominando de principio a fin la carrera larga del domingo. Tampoco pasó desapercibida la caída de Pecco Bagnaia cuando rodaba en cuarta plaza, algo que acerca a 'Bezz' a lograr la tercera posición en el campeonato. Pero, como siempre, el fin de semana dejó momentos de lo más remarcables también fuera de la pista.

Uno de los nombres del fin de semana fue sin duda el de Bezzecchi. El italiano se llevó la segunda victoria de la temporada tras los otros seis podios cosechados y, como no podía ser de otra forma, celebró en el podio al puro estilo 'marca de la casa'. El piloto de Aprilia volvió a lanzar la botella de Prosecco desde lo alto del podio para dar de probar de la bebida a su equipo. En el pasado, una de estas celebraciones llegó a ser accidentada, rompiéndose al caer desde tantos metros de altura.

La emotiva despedida de Oliveira

Al hablar de la carrera en Portimao es inevitable no recordar la emotiva despedida de Miguel Oliveira ante su gente. El piloto local, el primer luso en llegar a la categoría reina en toda la historia, pondrá punto y final a su andadura en MotoGP la próxima semana, en Valencia. El próximo curso será piloto de BMW en Superbikes. Por lo tanto, la de este domingo fue su última carrera como piloto de MotoGP en su Gran Premio de casa. El '88' fue ovacionado por el público portugués, y se le pudo ver muy emocionado en su llegada al box. Posteriormente, se acercó al muro para recibir un aplauso por parte de la grada que se prolongó durante varios minutos.

La divertida anécdota con la hija de Oliveira

Precisamente, uno de los momentazos del fin de semana lo protagonizó la hija del piloto del Pramac Racing. Oliveira se encontraba en la sala de prensa después de la carrera al Sprint, acompañado de su familia. Fue entonces cuando la pequeña le preguntó: "¿Has ganado o no?". Miguel, entre risas, movía la cabeza y señalaba a Àlex Márquez, quien consiguió su segunda victoria al Sprint. "Él es quien ha ganado", decía.

Un Alex divertido se giraba y le decía al '88': "No se lo digas, que va a odiame". Entonces, el pequeño de los Márquez le hacía un gesto de disculpa a la pequeña. "¿Lo ves? Ahora me odia", bromeaba el subcampeón del mundo de MotoGP con el portugués.

El premio consolación de Àlex

Àlex Márquez protagonizó otro de los momentazos del fin de semana. El piloto catalán se llevó la victoria al Sprint el sábado, pero lo que no pudo llevarse fue el BMW que puede ganar el piloto que mejor clasifica a lo largo de la temporada. Hasta el sábado, el '73' luchaba por ese reconocimiento con su hermano Marc. Pero tras la 'pole' de Bezzecchi y la quinta plaza de Àlex, la disputa llegó a su fin y el campeón recibió el premio desde casa, donde se encuentra recuperándose de su lesión en la clavícula.

No perdió la ocasión el equipo Gresini de bromear con este (no) reconocimiento al menor de los Márquez. A través de una videollamada, el '93' estuvo presente cuando el equipo capitaneado por Nadia Padovani hacía a Àlex una entrega sorpresa de un trofeo hecho a mano que simulaba el reconocimiento de BMW. Fermín Aldeguer fue el encargado de la entrega.

Una charla post caída entre compañeros

Si algo caracteriza al Aspar Team es que su contenido a través de redes sociales no defrauda. Y no lo hizo al compartir el momentazo que protagonizaron sus dos pilotos de Moto2, Dani Holgado y David Alonso, tras irse al suelo en la misma curva. Ambos se fueron al suelo en la 3, primero el colombiano y después el español, durante la Práctica del viernes.

Lejos de volver corriendo al box, ambos pilotos se quedaron charlando tras los muros de protección, comentando tal vez qué les llevó a caerse en el mismo punto del trazado luso.