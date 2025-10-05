Lo que no se vio del GP de Indonesia de MotoGP: la accidentada fiesta de Dall'Igna, un poco de 'aura farming' y una petición de matrimonio

El fin de semana del Gran Premio de Indonesia supuso el Gran Premio 0 después de la victoria de Marc Márquez, el de las resacas y la vuelta a la realidad. A la más dura realidad, ya que el piloto vivió una dura caída que le manda directamente a Madrid para pasar revisiones médicas y determinar el alcance de la lesión. Un contratiempo que no esperaban en Ducati, donde todavía coleaban los últimos retazos de las celebraciones.

Y es que una de las imágenes que recorrieron el paddock durante las primeras horas en Mandalika fue la de Gigi Dall'Igna visiblemente magullado y con una tirita en la nariz.

Por si alguien se preguntaba qué le pasó, el rumor no tardó en hacerse realidad. El italiano, siempre serio y comedido, vivió con demasiada intensidad la celebración del título de Marc... tanto que acabó herido. Según las fuentes, el pasado miércoles, cuando aun continuaban los festejos, el capo de Ducati se lanzó a la piscina del hotel con tanto ímpetu que acabó golpeándose con el fondo. El resultado, ese especie de visto de Borja en el que ha quedado su cara aunque el premio bien vale un pequeño sacrificio.

Dall'igna en el box / X

El sábado, la sprint comenzó de la peor manera para un Àlex Rins que se vio relegado de la cuarta a la última posición tras un toque con Marc Márquez. El de Ducati fue sancionado con una long lap y acabó en los puntos, mientras que la carrera de Rins quedó lastrada y acabó decimotercero. Pese a las consecuencias, ambos tomaron el incidente como un lance de carrera pero Marc no quiso dejar el asunto en el aire y fue a buscar al de Yamaha para pedirle disculpas. Las cámaras captaron el momento en el que ambos charlaban tranquilamente sobre el incidente, sin que la situación tuviera más trascendencia.

El domingo cambiaron las tornas y el que se fue al suelo fue Marc. Con tres pilotos españoles en el podio, las reacciones al ver las imágenes de esa caída en el prepodio son un archivo imperdible. "Yo me he acojonado", afirmó Àlex a Fermín y Pedro, como si de una reunión de amigos se tratara.

Otro de los protagonistas del fin de semana fue el joven indonesio de 11 años Rayyan Arkan Dikha, abanderado del 'aura farming' que hace referencia a personajes de anime y diversos famosos. El joven se había hecho viral recientemente por protagonizar un curioso baile sin inmutarse sobre una canoa en movimiento. Marc lo había replicado en alguna celebración y el pequeño tuvo la ocasión de demostrar sus dotes en la ceremonia previa a la sprint.

Después, Rayyan Arkan Dikha pudo compartir su particular coreografía con el propio Marc, esta vez subido en la Ducati del #93. ¿Quién lo hace mejor de los dos? Juzguen ustedes mismos...

En el repaso al fin de semana no podía faltar la mención especial a los aficionados. Si los niños suelen ser protagonistas, en Indonesia la que se pasó el juego fue una seguidora de Fabio Quartararo.

Seguidora que aspira a cotas más altas con el piloto francés. La joven no tuvo ningún tipo de problema para acercarse a su ídolo y ofrecerle un bonito regalo, una imagen de él bordada a mano.

La segunda parte de este regalo era algo más arriesgada y es que la protagonista de esta historia llevaba consigo un certificado de matrimonio indonesio listo para que el de Yamaha lo firmara y vivieran felices para siempre. No se dejó liar Fabio que, cortesmente, esquivó la particular propuesta.

Bonus track

Mención especial merece José Antonio Rueda en este GP. El sevillano conquistó matemáticamente el título de Moto 3 tras una impecable carrera de descartes en la que hubo varias caídas y hasta una bandera roja.

El del red BUll KTM Ajo, que luce el #99 en su carenado en honor de Jorge Lorenzo, recibió en directo una felicitación muy especial, precisamente la de su referente. Sin duda un regalo especial para el piloto de Los Palacios, que recibió las palabras de Lorenzo con esa emoción contenida que le caracteriza.