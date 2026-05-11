Lo que no se vio del GP de Francia de MotoGP 2026: la 'Quartararomania', un piloto infiltrado y el cabreo de Bagnaia

El Gran Premio de Francia de MotoGP 2026 dejó varias imágenes que recordar, entre ellas, la impactante caída de Marc Márquez que le dejó fuera del Mundial, al menos, para el GP de Catalunya. Pero más allá del accidente del de Cervera, hubo otros momentos más amables que recordar de esta prueba en el emblemático Le Mans.

En Francia se vive el ciclismo de otra manera, no en vano sus carreteras acogen la prueba ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia. En MotoGP, muchos pilotos son aficionados a este deporte y aprovechan las horas libres para salir en bici a entrenar, como es el caso de Jorge Martín. Por eso, no podía faltar el pequeño homenaje del paddock a este deporte. Como en el curso pasado, el sprinter Mark Cavendish dirigió en la primera jornada de GP un particular 'Mini Tour' por el circuito de Le Mans, con los pilotos como rivales.

Mark Cavendish junto a los pilotos / YOAN VALAT / EFE

Cavendish no fue el único ciclista profesional presente. El esloveno Primoz Roglic tampoco quiso perderse una cita que tuvo como vencedor a Jorge Martin, quien mostró sus dotes de ciclista en este MotoGP Cycling Challenge. Alex Rins se llevó el premio en la versión sprint.

Las bicicletas no son el único vehículo al que los pilotos se subieron en Le Mans. El trazado francés improvisó una especie de pista de karts que puso a prueba las habilidades de los pilotos, que resolvieron la situación con más o menos acierto.

En los Grandes Premios los pilotos de casa suelen ser los grandes protagonistas y Francia no es una excepción. Johann Zarco y Fabio Quartararo fueron sin duda los hombres del fin de semana con el público rendido a sus pies y mostrando su cariño, a veces un tanto abrumador y si no que se lo pregunten a Fabio.

Los detalles siempre son importantes y en un deporte como MotoGP, mucho más, pero en el KTM Tech3 han llevado esta premisa hasta un nuevo nivel. En su pequeño homenaje al GP de Francia, pintaron tres eslabones de la cadena de las motos con los colores de la bandera nacional.

Eslabón de las motos del Tech3 / @Tech3Racing

La bandera no es la única representación francesa que se ha visto por el paddock. Si hay algo todavía más popular es el 'croissant' y este manjar francés no ha faltado en el fin de semana. Bagnaia incluso su versión personalizada para disfrutar de este típico dulce.

En competición, a Marc Márquez no le fueron demasiado bien las cosas el viernes y tuvo que pasar por la Q1 por primera vez esta temporada. El de Cervera no se desanimó y lo dio todo para conseguir su billete a Q2. Lo consiguió con récord del circuito mientras en su box lo miraban con una mezcla de admiración, satisfacción e incredulidad. Siempre muy expresivo, el gesto de Davide Tardozzi lo decía todo, sentado al lado de un Pecco Bagnaia que solo podía sonreir.

El box de Ducati vivió aún más emociones fuertes durante el fin de semana, desde la caída de Marc en la sprint, hasta la de Pecco en la carrera cuando buscaba el podio. Las reacciones en el muro y la cara de los aficionados lo decían todo...

Poco después, se abría un nuevo capítulo en el garaje rojo. Bagnaia volvió con la decepción de la caída y Davide Tardozzi se acercaba a decirle algo que no pudieron captar las cámaras pero que no gustó nada al piloto de Turín. Normalmente comedido, en esta ocasión no ocultó su enfado, levantó el brazo en un gesto inequívoco, de esos que dicen 'déjame en paz' y tomó el camino de la caravana.

La lluvia del domingo en Le Mans dejó a su paso varias caídas en competición y algún pequeño contratiempo en los garajes. Y es que los pilotos siempre van a tope y a veces no es tan fácil frenar...

Si no, que le pregunten al mecánico de Aprilia que tuvo que aguantar como pudo los más de 100 kilos de la moto de Jorge Martín. El madrileño llegó con todo para probar una maniobra de cambio de moto y soltó la primera tan rápida que obligó a su mecánico a mostrar toda su fuerza para agarrar la RS-GP26 y evitar que cayera sobre el piloto.

Poco después el propio Martín se acercó hasta su 'salvador' para comentar la jugada y pedirle disculpas. Todo quedó zanjado con un apretón de manos y un abrazo.

Por cierto, que el box de Aprilia tuvo este fin de semana una visita especial. El piloto de F1 Isack Hadjar, compañero de Max Verstappen en el Red Bull Racing, no quiso perderse la jornada y visitó el paddock.

Antes de marcharse, el francés fue el encargado de hondear la bandera a cuadros en el GP de MotoGP.