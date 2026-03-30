Lo que no se vio del GP de Estados Unidos: el homenaje de Márquez a Hayden, un bebé 'bendecido' y una patada en plena curva

El Gran Premio de Estados Unidos ya ha bajado el telón y a partir de este mismo lunes, el Mundial de MotoGP afronta un parón de 25 días. Debido al conflicto en Oriente Medio, el GP de Qatar ha sido aplazado, por lo que la próxima carrera se disputará del 24 al 26 de Abril en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Y para hacer la espera menos dura, repasamos todas aquellas cosas que pasaron por alto del fin de semana en el emblemático trazado del Circuito De Las Américas.

El homenaje de Márquez a Hayden

Este 2026 se cumplen 20 años del mundial que consiguió Nicky Hayden como piloto del Repsol Honda, el histórico equipo del que Marc Márquez formó parte durante más de una década. En varias ocasiones, el '93' ha lucido la bandera del piloto estadounidense, fallecido el 22 de mayo de 2017 tras ser atropellado por un vehículo mientras entrenaba en bici en Rímini (Italia).

Durante el protocolo de salida del Gran Premio de Estados Unidos, se le homenajeó poniendo sobre la pista aquella Honda con la que conquistó el mundial, y el piloto de Cervera fue captado acercándose a ella antes de la carrera y dándole un beso.

Marc Márquez... ¿o el Papa de Roma?

Bien es sabido que los fans ofrecen peticiones muy extrañas a los pilotos cuando se topan con ellos. No es la primera vez que un padre o una madre tira a los brazos de un piloto a su hijo, y eso mismo sucedió este fin de semana con Marc Máquez. El piloto de Cervera tuvo que coger a un bebé en brazos y las redes sociales no tardaron en realizar algún que otro meme sobre la situación, comparando la bendición del Papa de Roma con la del catalán.

Una patada sobre la moto

No todo son anécdotas divertidas y positivas y, a más de 200 km/hora, todo se vive muy intenso. Y sino, que se lo digan a Máximo Quiles y Joel Esteban. Ambos pilotos españoles protagonizaron un momento de lo más tenso durante la FP2 en el Circuito De Las Américas.

El catalán y el murciano se enzarzaron en su propia batalla en pista y, en plena curva, el piloto del Aspar Team consiguió el interior y le lanzó una patada al catalán desde encima de la moto, dejándole claro que su actitud no le había terminado de gustar. El gesto terminó desatando la polémica a través de las redes sociales, donde muchos pilotos cuestionaron la reacción de Quiles, uno de los hombres fuertes de la categoría de Moto3.

La pérdida de una pieza

Durante la jornada del viernes, uno de los momentos curiosos fue una de las salidas de boxes de Marco Bezzecchi. El piloto italiano se encontraba saliendo del 'pit lane' para una de sus tandas durante la Práctica cuando saltó una pieza de su moto. En el box de Aprilia las caras eran de sorpresa, puesto que el piloto pudo continuar sin ningún tipo de contratiempo.

Más tarde se supo que aquella pieza no pertenecía en realidad a la RS-GP26 del italiano, sino que era parte del caballete que hacen servir los mecánicos para arrancar la moto antes de salir a pista.

Prioridad: la pasta al ragù

Otro de los momentazos del fin de semana estuvo protagonizado por David Alonso. El campeón de Moto3 en 2024 se mostró como el piloto más sólido de la jornada del viernes y se llevó el mejor tiempo en la Práctica con un registro de 02:05.847.

Al bajarse de la moto, dejó claro que pese a su 'tiempazo', la prioridad no era lo sucedido en pista. "Si no os importa, voy a por mi pasta al ragù", decía el colombiano, tal y como se puede ver en un vídeo compartido por el Aspar Team.

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Palomitas en la sala de prensa

Nuevo fin de semana para Fabio Quartararo y nueva decepción. El piloto de Yamaha volvió a sufrir en un curso que se le está haciendo cuesta arriba, y terminó decimoséptimo a más de 27 segundos de cabeza de carrera en COTA. Aún así, si algo le caracteriza, es que no pierde la sonrisa e incluso se dejó ver con una bolsa de palomitas en la sala de prensa, tal y como compartió el periodista Simon Patterson en 'X'.