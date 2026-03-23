Lo que no se vio del GP de Brasil: una leyenda de la 'seleçao', un jefe infiltrado y un Aston Martin camuflado

Varias décadas después, el Mundial de MotoGP regresó a Brasil con un Gran Premio celebrado en Goiana, en el Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, un escenario en el que curiosamente nunca llegó a correr el emblemático piloto brasileño de Fórmula 1.

Motor a parte, Brasil es tierra de fútbol y los pilotos, muchos de ellos grandes aficionados al deporte rey, lucieron looks inspirados en el mismo, muchos de ellos vistiendo la reconocible 'canarinha' que luce la selección brasileña. En el caso del Pertamina VR46 optaron por este estilismo, con camisetas personalizadas con sus dorsales pero con estética futbolera. Aunque no fueron los únicos. Raúl Fernández o Jorge Martín se vistieron también de jugadores de la 'seleçao'.

Raul Fernández, con la camiseta de la canarinha / MotoGP

Además, no faltaron los VIP's en el trazado, con algunos ilustres del fútbol nacional paseando por el paddock. Cafú, uno de los grandes emblemas de la Brasil de los 90 se convirtió en una de las atracciones del día y después de visitar varios boxes se fue hasta la parrilla para saludar y conversar con el poleman, Fabio Di Giannantonio.

Tan feliz estaba DiGia por su segunda pole en MotoGP que se atrevió incluso con unos pasos de samba... Como él mismo reconoció después, no se le da del todo bien y tendrá que aprender de su compañero, Franco Morbidelli, cuya madre es brasileña y al que, al parecer, se le da mejor esto de bailar.

En otro de los boxes la alegría también se hizo notar. Con la victoria de Marc Márquez, el siempre expresivo Davide Tardozzi no podía ocultar su satisfacción y celebraba al más puro estilo 'tifosi', puños en alto, abrazando a sus compañeros. Una imagen que contrastaba con la cara de póker que mostraba el italiano cuando veía el domingo cómo Bagnaia se iba al suelo a mitad de la carrera.

Por otro lado, Gigi Dall'Igna, que suele ser más comedido a la hora de mostrar sus emociones, se soltó la melena para celebrar aunque...¡No con los de rojo! El veterano italiano vivió como propio el podio de Fabio Di Giannantonio en la sprint y se le pudo ver celebrando con los miembros del Pertamina Enduro VR46, como una evidente mancha roja en un mar de camisetas amarillas.

¿Un Aston Martin?

Ya para el domingo, algunos reforzaron su apuesta por los colores locales y subieron un poco la apuesta. En Gresisni quisieron rendir su particular homenaje al país y lucieron para la carrera unos colores especiales, en tonalidades verdes y amarillas que recordaban a los que vistió un emblemático piloto brasileño, Alex Barros, en 1999. Así, las motos de Aldeguer y Àlex Márquez pasaron del azul cielo al verde, igual que sus camisetas. Un look que a simple vista podía dar lugar a confusiones, y es que el tono elegido recuerda mucho al que luce Aston Martin.

Àlex Márquez con Cafú / Instagram

Aunque el reconocible verde de la escudería de la escudería es muy particular, si uno no se fija bien podría llegar a confundirse... ¿no?.

Otra de las imágenes del Gran Premio llegó prácticamente al final, con Fabio Di Giannantonio como protagonista. El esfuerzo y el calor hicieron mella en el piloto italiano que no pudo resistirse a darse un baño de agua helada...literalmente.

Mientras Bezzecchi y Martín miraban las imágenes de la carrera, DiGia procedía a meter la cabeza en el bol de cubitos de hielo que había en la salita que hace de antesala al podio. Sin pensarlo demasiado, tomaba aire y procedía a hundirse en el refrescante líquido.

Bezz lo ayudaba echándole por encima un poco de agua de su botella, mientras que Martín, ajeno a la escena, se ponía a buscar su gafas de sol. "Las he perdido", explicaba, justo antes de coger el mismo bol de agua helada y verter gran parte del líquido en su proceso de búsqueda. Una escena digna de alguna película de los Hermanos Marx.