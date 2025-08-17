Lo que no se vio del GP de Austria: la dedicatoria de Márquez, lo que sentenció a Àlex y los aplausos de Ducati

Volvió a ganar una moto roja en Austria. La primera de la carrera de Marc Márquez en el Red Bull Ring y la número 1.000 de la historia de Moto GP. Es el sexto doblete consecutivo para el '93', su segunda mejor racha desde las 10 victorias en 2014. Es el mejor en este nuevo formato. Una historia de amor impresionante. El de Cervera lo tiene todo de cara para llevarse un nuevo Mundial, y lo demuestra semana a semana.

"Por fin tener esta victoria en Austria. Este año yo tenía la moto roja. Muy contento con estas seis victorias consecutivas. Vamos a disfrutar y estoy muy contento de estar en lo más alto del cajón", comentó Márquez tras la carrera.

La 'long lap penalty' que sentenció a Àlex

Cuando tenía a Bagnaia a tiro para entrar en el podio en la tercera vuelta, Àlex tuvo que cumplir con la penaltización de 'long lap' debido a un incidente en el GP de la República Checa con Joan Mir.

Ya lo avisaba el '73', que era una penalización "peligrosa" en este circuito. "Cuando haces el cambio de dirección, si ahí cometes un error, te vas a la pista otra vez y es muy peligroso porque vienen otros pilotos. También el asfalto está muy bacheado en ese punto y la moto se mueve", explicó en DAZN.

Y así fue. En la salida del carril suplementario, se colocó entre Jorge Martín y las VR46 (Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio), a punto de tocarse todos, en la undécima plaza. Quedó sentenciado en la mitad de la parrilla y solo pudo adelantar a Zarco para acabar 10º y sumar unos puntos que le ayudan en su objetivo de afianzar la segunda plaza del Mundial.

Ducati 'celebra' el éxito de Aldeguer

Hubo aplausos y caras de sorpresas en el 'box' de Ducati oficial cuando Fermín Aldeguer superó a Marco Bezzecchi, y venía de otro espectacular en el tirabuzón a Acosta.

Luigi "Gigi" Dall'Igna y los suyos quedaron impresionados por la carrera del español, que remontó desde la octava plaza y se coronó como el mejor piloto de la jornada (con permiso de Márquez).

"Conseguir estos dos podios en circuitos difíciles para mí es increíble. Esta carrera se la dedico a Borja Gomez y Pau Alsina", dijo el murciano tras la carrera. Una dedicatoria que también hizo Márquez, llevando el '26' de Alsina en el casco.

Márquez, con el '26' de Pau Alsina en el casco / DAZN

Cabe recordar que Aldeguer tiene contrato con Ducati firmado este mismo año por dos años más otros dos opcionales, que le garantiza una Desmosedici GP26 en 2026.

El 'prosecco' roto de Bezzecchi

En el podio, el tercer clasificado tuvo un pequeño gracioso incidente con el 'prosecco' que se sirve en los cajones. Marco quiso compartir el champán con su equipo tras mojar a sus compañeros, pero la botella se rompió en ese intercambio, y los mecánicos tuvieron que conformarse con un frasco sin cuello. Como no podía ser de otra manera, se lo tomaron a risa. Fue un día de celebración en Aprillia pese a la caída de Jorge Martín.

El desfile de las leyendas

Antes de arrancar la carrera de MotoGP, algunas leyendas del motociclismo mundial participaron en una curiosa vuelta de desfile con los diseños de sus icónicas motos, la 'Red Bull Legends parace'.

Entre ellos se encontraban Casey Stoner, Dani Pedrosa, Tom Lüthi, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi, Giacomo Agostini, Simón Crafar, Toni Mang, Luca Cadalora o Gustl Auinger. Una imagen especial y nostálgica que permitió a los amantes de las motos revivir momentos históricos.

El frío 'encuentro' entre Márquez y Rossi

Una de las imágenes del sábado fue un plano secuencia de la cámara televisiva que captó el momento de un 'tenso' cruce entre Marc Márquez y Valentino Rossi, dos exrivales en la pista que aún no se han perdonado tras varios años sin competir. Rossi salía de la parrilla de salida mientras que Márquez se dirigía a ella para preparar la carrera al sprint. Una imagen que se volvió muy viral en poco tiempo.

Valentino Rossi se retiró de MotoGP en 2021 y su relación se torció desde la temporada 2015, con varios enfrentamientos sobre la pista que terminó con Rossi tirando de una patada a Márquez en el GP de Malasia, cuando se jugaba el Mundial con Jorge Lorenzo.

De ganar Marc el Mundial de 2025, que tiene muy encarrilado, igualaría en títulos al italiano, con nueve en total y siete en Moto GP.

Rossi sí saludó a Stoner, que se volvió a subir a una moto este domingo, durante la parrilla de salida de la carrera de la categoría reina. Otra de las rivalidades más sonadas de la historia reciente de Moto GP. "Tu ambición superó a tu talento", le dijo el autraliano al italiano tras un incidente en el GP de Jerez de 2011. Parece que ambos se han perdonado. El australiano también se acercó a la entrada del podio para dar la mano a los tres premiados, Márquez, Aldeguer y Bezzecchi.

Al final del Gran Premio, Rossi, encima de su 'scooter' se acercó a pista para felicitar a Bezzecchi por su podio.