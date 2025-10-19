Lo que no se vio del GP de Australia de MotoGP: la visita de Thor, una gaviota inoportuna y Prosecco en una bota

Sin Marc Márquez en pista por lesión, las posibilidades se han abierto para el resto de pilotos en el tramo final de la temporada. En Indonesia Fermín Aldeguer sumó su primera victoria de la categoría reina y dos semanas después, Raúl Fernández ha hecho lo mismo en Australia. El madrileño se impuso en una carrera de gestión, aprovechó la sanción de Bezzecchi y cruzó la bandera a cuadros en la primera plaza. Allí, tras la meta, esperaba todo su equipo para celebrar el éxito. Encaramados al muro, puño en alto, recibieron a su piloto y dejaron de paso unas imágenes diferentes para que los aficionados puedan vivir desde más cerca la celebración.

Con una cámara subjetiva, el equipo captó la emoción y la trasladó asus seguidores.

Por supuesto, como manda la tradición australiana, el campeón lo celebró también en el podio bebiendo el Prosecco directamete de su bota, una práctica también conocida como 'Shoey' y que puso de moda el piloto de F1 Daniel Ricciardo hace unas cuantas temporadas, aunque su origen no están en el asfalto. Esta forma de celebrar se inició en Australia a través de un grupo de surferos, los Mad Hueys, que en 2012 empezaron a difundir vídeos de Youtube con esta celebración.

Quizás no sea la manera más higiénica de hacerlo, pero una primera victoria en MotoGP bien vale una celebración 'especial'. DiGiannantonio y Bezzecchi imitaron el gesto y todos brindaron en esta peculiar manera oceánica.

Las gaviotas fueron una vez más protagonistas en Phillip Island. Es habitual que los pilotos se encuentren con estas aves durante las carreras y en más de una ocasión han acabado siendo atropelladas o incluso engullidas por las motos. Lo vivió en primera persona este sábado Marco Bezzecchi. El de Aprilia se vio atrapado en una bandada de gaviotas durante la salida de la sprint y se llevó por delante a una de ellas.

Después se disculpó en las entrevistas post carrera por haber acabado sin querer con el pobre animal. "Lo siento por ella pero también por mi", comentó. Podría haber acabado en un accidente, aunque el italiano solventó bien la situación.

Visitas ilustres

Los VIP y las caras conocidas de diferentes ámbitos son habituales los fines de semana de Gran Premio. En Australia, si hay alguien que traspase fronteras esos son los hermanos Hemsworth, que no podían faltar a la cita. El mayor, Luke, fue el encargado de hondear la bandera a cuadros en la sprint después de visitar los diferentes boxes durante la jornada de sábado. Tampoco faltó Chris, quien da vida a Thor en la conocida saga de Marvel, y hondeó la bandera a cuadros el domingo.

Los aficionados siempre merecen una mención especial con sus creativos looks y su cariño hacia los pilotos. En Australia, Marc Márquez fue uno de los grandes ausentes, recuperándose de su lesión en el brazo derecho, pero para los fans sí estuvo presente, gracias entre otros a un grupo de seguidores que pasearon por el trazados unas camisas con diferentes caras de Marc Márquez serigrafiadas.

Entre carreras, entrenamientos y trabajo en los talleres, siempre hay tiempo para otras cosas, juegos, firmas de autógrados, paseos en bici y hasta peticiones de matrimonio. El box del LCR Honda y especialmente la moto de Johann Zarco, fueron testigos en primera fila de este momento único entre Nicolas y Gwenaelle.

Otro de los protagonistas del fin de semana fue Jack Miller, el único piloto australiano de la categoría reina. El sábado estuvo cerca de hacer podio pero el domingo apenas pudo dar unas vueltas antes de irse al suelo. Pese a la decepción de no poder ofrecer espectáculo en casa, el del Pramac se dio un buen baño de masas.

No solo fue uno de los más aclamados por el público, además estuvo acompañado por su familia y dejó para el recuerdo varios momentos con su hija pequeña, que vivio de cerca el ajetreo del paddock.

Las primeras Naciones de Australia estuvieron también representadas a través de Bunurong Land Council y el Djarlo Dance Group que ofrecieron una ceremonia tradicional en la previa del Gran Premio, como homenaje a esa parte de la cultura nacional.