Lo que no se vio del GP de Argentina: el rincón de pensar de Pecco, el homenaje al Diego y la invasión de los mosquitos

El Gran Premio de Argentina dejó para la retina de los aficionados la victoria mundialista número 90 de Marc Márquez, en otro fin de semana redondo para el piloto de Cervera. Siguiendo la estela de Tailandia, el de Ducati volvió a firmar el doblete en Argentina, así como la pole, con su hermano Alex a la zaga, segundo en las tres ocasiones.

El gran damnificado del fin de semana fue sin duda Pecco Bagnaia. Cuarto clasificado en parrilla, no consiguió mejorar esa posición en carrera y acabó fuera del podio, superado por Franco Morbidelli. Si hace dos semanas, en Buriram, se veía al italiano resignado, observando de reojo la celebración de Marc, en esta ocasión, el trazado de Termas de Río Hondo le negó la posibilidad de descorchar el cava. La imagen del jefe de filas de Ducati llegando a su box tras la carrera era desoladora, en absoluto contraste con la de los Márquez. Cabizbajo, negando con la cabeza, apenas saludó a los pocos que lo esperaban en las puertas de su garaje, pasando directamente al fondo, a sentarse con el casco puesto y la mirada perdida. Como a un niño al que envían al rincón de pensar.

Una imagen que, en ese momento, pasó desapercibida para los 'capos' de Ducati, que volvieron a vivir un gran fin de semana y aplazarán para otro día la situación del italiano.

Sonriente se podía ver a Dall'Igna tras la carrera corta. Tardozzi, más comedido en sus celebraciones, no escondió ya la alegría en Argentina, celebrando como un fan más la victoria de Marc en la sprint.

Una alegría que comparte Márquez, que dejó otra imagen para el recuerdo el sábado de la sprint. Si hace dos semanas era Gigi D'Alligna el que regalaba un beso fugaz a la Ducati en el parque cerrado, en Argentina fue Marc Márquez el que delató su amor con su nueva máquina. El de Cervera hizo una apuesta arriesgada por Ducati y, por el momento, el asunto le está saliendo de la mejor manera.

Cuatro victorias de cuatro posibles y el idilio entre piloto y moto no deja de crecer. El sábado, antes de subir a recoger la medalla de ganador de la sprint, el mayor de los Márquez se cruzó con su Ducati a la que dedicó un gesto de cariño.

Más allá de los pilotos, el fin de semana tuvo como grandes protagonistas a los mosquitos, unos invitados habituales en este trazado, por culpa de la laguna que se encuentra muy cerca. Lo comentó Alex Márquez nada más bajarse de la moto el domingo. "Estaba todo lleno de mosquiitos, por todos lados", decía a los micrófonos de 'DAZN'. La cúpula de su moto al acabar, daba buena muestra de ello, con un sinfín de salpicaduras de esos pequeños bichos voladores que habían ido a estrellarse en el plástico.

Los pequeños fans, a la caza de su ídolo

Lo de Marc Márquez con los jóvenes aficionados se está convirtiendo en toda una tradición. Si en Tailandia hacía sonreír al niño que un año antes había llorado por su caída, en Argentina hizo feliz a otro dejándolo un regalo que conservará para siempre. El de Cervera no dudó en sacarase una de sus deslizaderas para dársela al pequeño aficionado que esperaba tras una de las vallas. Se la llevó con firma incluída.

Los aficionados no dejan de sorprender y en cada circuito dan buena muestra de su creatividad para llamar la atención de sus ídolos. En Argentina, gran parte de la tención la acaparó una mujer que optó por dar las gracias a los progenitores de Marc, Julià Márquez y Roser Alentà, sin duda, los artífices del éxito de sus dos hijos.

Los padres de Marc, en la grada... / MotoGP

Fútbol, fútbol, fútbol

En una tierra donde el fútbol es una religión, algunos pilotos como Marc Márquez no dudaron en aparecer con la camiseta de la albiceleste. El de Cervera se presentó con la camiseta que le habían regalado Ducati Argentina, pero no se atrevió a usar un nombre y eligió el suyo. "Hay que tener valor para entar con Messi, Maradona o nombres históricos, no me atrevo, así que he puesto mi nombre", explicaba.

No lo dudó Adrián Fernández, quien celebró su podio en Moto 3 con otra albiceleste, esta con el nombre y el dorsal de Messi. "Lo ha hecho mucha gente, habrá que pensar otra cosa", decía después de su carrera.

Adrian Fernández, celebró con la camiseta de Messi / @HondaRacingGLB

Otros fueron un paso más allá con si particular homenaje a una de las grandes estrellas del fútbol del país sudaméricano: Diego Maradona.

Alex Rins no solo apareció en termas de Río Hondo con una camiseta de Newell's, sino que vistió para la ocasión con un casco rojo y negro en homenaje al equipo y una imagen del Diego reinando en el frontal.