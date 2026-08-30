Lo que no se vio del GP de Aragón de MotoGP: 'pasos prohibidos' de Àlex y Aldeguer, un 'sprint' inesperado y la peineta de Marc Márquez

Nuevo fin de semana de carreras y, como siempre, no dejó indiferente a nadie. El Gran Premio de Aragón terminó con doble victoria de Marc Márquez, de nuevo a 19 puntos del liderazgo de Jorge Martín en la lucha por el título, pero también tuvo momentos destacados fuera de la pista.

Sin duda, lo que pocos aficionados esperaban durante la jornada del domingo, era ver a dos pilotos de MotoGP calentando de una forma tan peculiar como la que calentaron Àlex Márquez y Fermín Aldeguer en la parte de arriba de los camiones del Gresini Racing. Ambos se encontraban estirando antes del 'Warm Up' cuando, de pronto, decidieron sacar 'los pasos prohibidos' bastante pegaditos el uno del otro.

El vídeo fue compartido por el Gresini Racing y los pilotos no pudieron evitar reaccionar con emoticonos de caritas de risa. "¡Eh, distancia!", bromeaba en la misma publicación Gabriela, novia del piloto catalán.

Otro de los momentazos de la jornada dominical la protagonizó Máximo Quiles. El piloto murciano, que logró la séptima victoria del curso para ser aún más líder de Moto3, tuvo una bonita batalla con David Almansa por la victoria... pero llegar al parque cerrado fue casi más complicado aún.

Se le paró la moto en la entrada del 'pit lane', a unos cuantos metros aún del parque cerrado donde le esperaba el equipo, por lo que tuvo que empujarse corriendo y esperar a que uno de los miembros del Aspar Team llegase a socorrerle.

Tras las carreras de Moto3 y Moto2, llegó el turno de la categoría reina. En ella se vivieron momentos de auténtica tensión con los pilotos delanteros. Marc Márquez se llevó la victoria, pero tuvo que sudarla. En un momento dado, en el proceso de querer adelantar a Marco Bezzecchi, las motos de ambas se quedaron prácticamente pegadas en paralelo en la recta, a punto de tocarse a una gran velocidad. Después, Acosta estuvo apunto de pillarlo.

Y todo esto lo sufrieron los suyos en el box. Y es que en algunos momentos se pudo observar a su padre, Julià, muy nervioso junto a la pareja de Marc, Gemma Pinto. Sin duda, ser familiar de un piloto en estas condiciones no debe ser tarea fácil.

Otro de los momentazos del día tuvo que ver también con Marc Márquez. Y aunque no se ve con claridad, se puede apreciar tras unas imágenes del directo de DAZN. Y con su hermano Àlex. Y el gran amigo de ambos, el 'rookie' Diogo Moreira. Tras pasar por el 'hero walk', donde los fans se reúnen para esperar a hacerse con una foto con su piloto favorito, se encontraron el '73' y el '10'.

Ambos se abrazaron, demostrando la gran sintonía que tienen entre ellos. Marc, consciente de que venían detrás, les espera. Es entonces cuando ellos le dicen alguna cosa a la que el '93' responde con una peineta. Un momento curioso y que demuestra que, en la parrilla, uno también puede tener amigos y gente en la que resguardarse.

Otro de los momentos divertidos del fin de semana fue Pedro Acosta dando de beber al muñeco de Michelin. El proveedor de neumáticos era el patrocinador principal del GP, por lo que el muñeco se subió al podio a celebrar y no pudo evitar que el de Mazarrón lo rociase con champán.