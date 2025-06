Lo que no se vio del GP de Aragón: del baile viral de los Márquez a la histórica victoria por 3 milésimas

Aragón, tierra de jotas, cultura, historia... y jardín de Marc Márquez. La séptima del de Cervera en MotorLand vino acompañada de un fin de semana de miedo donde no dejó ni las migajas para sus rivales: el de Ducati terminó primero en todas y cada una de las pruebas que ha disputado en Aragón en un Gran Premio de muchas emociones en todas las categorías.

Celebración con baile incluido

Dos hermanos desatados, celebrando con su gente... y con un show que solamente ellos podrían protagonizar. La fiesta posterior al Gran Premio de Aragón estuvo a la altura de lo visto en la carrera, con los hermanos Márquez totalmente entregados a la grada de MotorLand para celebrar un nuevo doblete con origen en Cervera.

Dos hermanos desatados, celebrando con su gente y montando un show como solo ellos saben



NAH, LOS MÁRQUEZ ARE ON FIRE

Al ritmo de 'Márquez are on fire', los dos rivales por el título de MotoGP se animaron a bailar delante de los espectadores del circuito, que disfrutaron del espectáculo ofrecido en pista... y también fuera de ella. No faltó la mesa de mezclas para la música, el champagne... una fiesta por todo lo alto que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Mr.37 cumplió con su cometido

Que Marc Márquez llegaba como máximo favorito al Gran Premio de Aragón era un hecho. Que iba a ser el mejor con tanta superioridad durante todo el fin de semana era más difícil de predecir. MotorLand era un circuito propicio para el de Cervera y el mayor de los Márquez cumplió con las expectativas con victorias en la sprint y en la carrera del domingo.

Lo avisaba su hermano Álex a su llegada a Aragón: "Sí, ayer le llamábamos ‘Mr. 37’ por los puntos que debería sacar aquí. A ver si así se pone nervioso. Nosotros no tenemos nada que perder". Dicho y hecho: Marc se llevó el máximo de puntos posibles de MotorLand, 37 puntos que amplían a 32 la distancia con su hermano Álex a pesar del tremendo fin de semana del de Gresini. El apodo quedará para el recuerdo.

Victoria histórica en Moto2

La emoción del fin de semana no estuvo solamente en MotoGP. La carrera en Moto3 estuvo entretenida como pocas, pero es que la de Moto2 tuvo un final de infarto. Deniz Öncü y Diogo Moreira llegaron a la recta principal del circuito en la última vuelta prácticamente rueda con rueda.

UNA VICTORIA DE CODOS



ÖNCU GANA POR TRES MILÉSIMAS A MOREIRA ¡El final más ajustado de la historia de Moto2 ha sido IMPRESIONANTE!

Parecía que el brasileño lo tenía hecho para ganar la carrera, pero el turco lanzó una última embestida para lograr el milagro. Se tocaron codo con codo en la línea de meta... y al final Deniz Öncü terminó cruzando primero por apenas tres milésimas de segundo, el final más ajustado de la historia de Moto2. Un final de altura para un fin de semana espectacular en Aragón.