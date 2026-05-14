Viñales vuelve a pista con el futuro en el aire: "No sé los planes de KTM"

Dos meses después de someterse a su segunda operación consecutiva en el hombro izquierdo, consecuencia de una fea caída el verano pasado en Sachsenring, Maverick Viñales está listo para volver a la acción¡. El piloto de Roses ha recibido el Ok de los servicios médicos del Mundial para poder reaparecer en casa, en el Gran Premi de Catalunya, este fin de semana.

“El Circuit de Barcelona es el mejor escenario para regresar, después de no poder reaparecer en Le Mans, insistí mucho en poder volver aquí. Esta pista te permite hacer una introducción suave y ver cómo reacciona el hombro. No sé lo competitivo que seré el viernes o el sábado, pero seguro que día a día lo seré más. Sinceramente, no estoy demasiado preocupado. Creo que encontraré la fuerza”, ha advertido Maverick, que empieza a ver la ‘luz al final del túnel’ después de muchos meses de dudas y sufrimiento.

"Estoy contento de estar aquí. Obviamente, todavía falta recuperación, pero lo importante es que médicamente ya puedo estar encima de la moto y empezar a hacer la recuperación, ganar músculo para la moto”, ha celebrado el piloto de KTM Tech3, que ha descrito su particular calvario: “El mayor problema y por lo que decidí volver a pasar por quirófano fue que el tornillo estaba irritando todos los tendones y nervios alrededor de la zona y creó muchísimo tejido cicatrizal. El hombro era un bloque, no se movía. Sacamos el tornillo, limpiamos todo ese tejido cicatrizal y la movilidad es otra. Ahora es mucho más fácil recuperar la fuerza", ha explicado.

Viñales se lesionó a mediados de julio del año pasado y regresó a la pista precisamente en el GP de Catalunya de 2025. Después de tres carreras, tuvo que volver a parar hasta la carrera de clausura del Mundial en Cheste. En invierno intensificó su colaboración con Jorge Lorenzo, pero se resintió de nuevo de sus molestias en el hombro, al desplazarse el tornillo, en un caso similar al ocurrido ahora con Marc Márquez.

"Ahora es otra historia, el problema se ha solucionado, aunque no tengo ni idea de cuándo volveré a estar al cien por cien. Dos operaciones en el mismo brazo tardan lo suyo y para pilotar la MotoGP no sé cuándo recuperaré las mejores sensaciones", admite Maverick. "Después de la operación me fui a Austria (al centro de alto rendimiento de Red Bull) y allí hemos hecho toda la recuperación. Ha sido un trabajo intenso, de 24 horas, pero no solo termina aquí, al menos harán falta dos meses o tres meses más para completar el proceso”, ha apuntado.

Incierto futuro

Durante su ausencia, en el paddock se ha rumoreado el presunto fichaje de Fabio Di Giannantonio por KTM en 2027 , lo que le dejaría sin asiento en el equipo oficial de la marca austríaca. Viñales sabe que su futuro está en el aire, pero no quiere entrar en el terreno de las especulaciones. “Mi objetivo no es sólo continuar, es ganar. Para mí, desde pequeño, ha sido ganar el Mundial y trabajaré para ello. El año pasado, cuando estaba en mi mejor momento, tuve una lesión y hay que recuperarla. No sé los planes de KTM; en algún momento tendrán que decidir. Pero yo estoy contento con lo que veo en la fábrica, dentro de ella, estamos todos muy alineados y sabemos que cuanto antes me recupere al cien por cien, podré llevarla lo más arriba posible”.