Viñales vuelve a la acción y Honda sigue sin sustituto

El regreso de MotoGP se acerca y empieza la segunda parte de la temporada. El año todavía cuenta con 10 rondas más para acabar el curso 2025. Aunque el título ya está encaminado hacia la dupla de Marc Márquez y Ducati, el resto de equipos y pilotos todavía se presentan con varios objetivos. Las lesiones este año han marcado a varios pilotos, entre ellos Àlex Márquez, Luca Marini, Maverick Viñales y Somkiat Chantra.

Una de las lesiones previas al parón estival fue la de Maverick Viñales, uno de los pilotos que se había mostrado más competitivo a mandos de la KTM. El piloto español se fue al suelo durante la jornada de clasificación del Gran Premio de Alemania. Viñales se dislocó el hombro izquierdo y además sufrió una pequeña fractura. El piloto de la marca austríaca estuvo ausente en Alemania y República Checa tras ser intervenido en Italia. Maverick tuvo que ausentarse en uno de los mejores fines de semana para la fábrica.

El regreso de Viñales

Los planes de KTM se vieron trastocados y tuvieron que subir a Pol Espargaró al asiento del número 12. Maverick debía de estar tres semanas en reposo para poder reanudar los entrenamientos y volver a pilotar la RC16. Tal y como hizo público el propio piloto en sus redes sociales, Viñales retomó los entrenamientos la pasada semana.

Las dudas todavía sobrevolaban en el box de KTM, pero Hervé Poncharal, jefe del equipo Tech3, esperaba que Maverick pudiera reincorporarse en Austria. Tal y como se muestra en las inscripciones del fin de semana, el piloto del Red Bull KTM Tech3 está entre el listado de inscritos.

La incógnita de Honda

La suerte sigue sin rodear el box de Honda. Somkiat Chantra sigue siendo baja en el LCR Honda y el equipo está obligado en esta ocasión a buscar un sustituto para el piloto tailandés. Pues la normativa del campeonato solo permite que la moto de un piloto esté vacía durante un Gran Premio.

Todo apuntaba con total seguridad a que Iker Lecuona sería el candidato perfecto para sentarte a lomos de la moto de la fábrica japonesa. Los planes se quedaron en el aire, pues el español sufrió una lesión en su antebrazo mientras competía en Hungría en el campeonato de Superbikes. Tal y como afirmó 'Mundo Deportivo', todavía se desconoce si Lecuona podrá aparecer este fin de semana en Austria.

Honda se queda sin tiempo y sin opciones para sustituir a Chantra. Los pilotos probadores siguen recuperandose de sus respectivas lesiones y no son candidatos para competir en el Red Bull Ring. Entre las opciones se contempla la aparición de Nagashima, probador de Japón, pero no se sube a una MotoGP desde la temporada 2022.