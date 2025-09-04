Viñales recibe el 'apto' para Catalunya: "Hace una semana no pensaba correr en Montmeló"

Maverick Viñales, después de perderse los últimos tres Grandes Premios, reaparecerá este fin de semana en el Gran Premio de Catalunya. El piloto de Roses, tal y como informó el equipo, ha recibido el apto de los servicios médicos del mundial para participar en la FP1 del viernes. Tras la sesión, se realizará una última revisión para determinar si estará completamente recuperado para el resto del fin de semana.

El piloto del KTM Tech 3 tuvo una dura caída durante la Q2 del Gran Premio de Alemania que le obligó a pasar por quirófano para tratar la factura en el hombro izquierdo que le produjo el incidente. En Brno, primera prueba del campeonato tras el parón estival, el equipo optó por Pol Espargaró para sustituir a Viñales, que debía reincorporarse a la siguiente cita, en Austria. Viñales se probó pero tras las sesiones del viernes tuvo que retirarse tras sufrir molestias, y no viajó a Hungría.

En el Circuit, el piloto aseguró que su intención es completar el fin de semana, aunque es consciente de que no llega al 100 %. "Lo voy a hacer entero, seguro. A ver cómo evoluciona el dolor, pero creo que voy a estar bien aunque obviamente no voy a estar al 100%. Tengo la fuerza suficiente para pilotar pero no sé si para llevar la moto al límite", explicó en la rueda de prensa previa al GP.

"Yo pensaba que sería mucho menos pero he visto lo complicado que es recuperar el hombro y por el momento estoy contento de volver a pilotar la moto, necesito montarme y ver cómo voy evolucionando sobre la moto", valoró el del KTM Tech3.

A seguir mejorando

Viñales confesó que "hace una semana no pensaba correr en Montmeló, ni mucho menos", aunque tras probar la moto el martes "sentía mucho menos dolor y eso es una buena señal, por lo que decidí decir que sí". Aun así, aseguró que "colocarme en el carenado ahora mismo es un infierno. Voy ganando movilidad pero todavía me falta".

Respecto al trazado catalán, Viñales comentó que "Montmeló es muy competitiva, técnicamente hablando, es una pista con poco agarre y siempre salen a la luz los defectos". De cualquier manera, el objetivo para la cita está claro y pasa por seguir recuperándose. "Mi mentalidad es otra, es coger sensaciones, no me voy a focalizar para nada en el resultado, simplemente entender cómo volver lo más rápido al 100% porque es importante. Llegamos a la parte asiática que son circuitos que se me dan de maravilla y quiero estar bien físicamente allí", indicó.

Respecto a la KTM, comentó que "en todas las condiciones he trabajado bien con la moto, y me parece que es muy completa". "Necesito entenderla más, veremos después de este parón dónde me reengancho, necesito tiempo, pero la moto está a un gran nivel", comentó, insistiendo en que "da mucho esperanza lo que hemos visto en las últimas carreras, con Pedro, Enea, Pol...".