Viñales también se pierde el GP de Aragón

Maverick Viñales está viviendo un auténtico calvario y tras casi un año no consigue recuperarse de la lesión en el hombro izquierdo. El parón del verano no ha bastado para que el piloto de Roses haya resuelto sus problemas físicos, ni tampoco contractuales, ya que está con pie y medio fuera de MotoGP para 2027. Este martes, el KTM Tech3 ha anunciado que tras perderse el GP de Gran Bretaña, tampoco participará este fin de semana en el GP de Aragón, donde volverá a sustituirle Pol Espargaró.

El equipo, propiedad de un grupo inversor que lidera el polémico ex F1, Guenther Steiner, ha difundido un comunicado explicando el cambio de 'Polyccio' por Viñales "Tras su regreso a la acción en Silverstone, donde terminó en un respetable 13.º lugar en la prueba principal del domingo, Pol Espargaró volverá a acompañar a Enea Bastianini en la parrilla de MotorLand Aragón para la 13.ª ronda del Campeonato del Mundo de MotoGP de 2026", anuncian.

"Viñales continúa trabajando estrechamente con su equipo médico, KTM y Tech3, dedicando su tiempo a lograr una recuperación completa. El equipo mantiene la esperanza de que el piloto número 12 pueda regresar a la competición para el Gran Premio de San Marino en Misano el próximo mes (11-13 de septiembre)", añade.

"Junto con Maverick y KTM, hemos decidido que Pol continúe con nosotros en Aragón para que Maverick pueda seguir centrándose en su recuperación. Pol hizo un trabajo sólido para el equipo en Silverstone, y su experiencia lo convierte en una buena opción para volver a pilotar este fin de semana", explica Nicolas Goyon, director del equipo.

"Lo más importante para nosotros es que Maverick se tome el tiempo necesario para recuperarse adecuadamente. Le estamos apoyando durante todo este proceso y mantenemos la esperanza de poder darle la bienvenida de nuevo en Misano. Hasta entonces, nos centraremos en Aragón y seguiremos brindando todo nuestro apoyo a Pol y Enea", apunta..

Los problemas de Viñales se remontan al GP de Alemania de 2025, cuando sufrió una fractura en el hombro izquierdo, con rotura de ligamentos y del tendón supraespinoso. Desde entonces ha disputrado varias carreras sin éxito, al resentirse continuamente de su lesión. Esta temporada ya ha perdido tres carreras, Jerez, Le Mans y Silverstone, que serán cuatro contando Aragón.