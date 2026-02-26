Viñales, motivado: "Ya era hora de salir a atacar"

Maverick Viñales, satisfecho con el rendimiento de su KTM RC 16 durante los 'test' de pretemporada, llega motivado al inicio de la temporada de MotoGP en Tailandia. "Hay que arrancar esta primera carrera. Mas que pensar en las expectativas, es el hambre que tienes y hay que aprovechar toda esa 'gasolina' para crecer e ir hacia adelante, pero es importante empezar el fin de semana. Ya era hora de poner todo en el sitio y salir a atacar", advierte el piloto de Roses.

"Tenemos que trabajar todavía un poquito, con Manu -Cazeaux- entendimos muy bien hacia dónde tenemos que ir con esta moto, que cambia un poquito el balance con respecto a la del año pasado, y hay que entender este fin de semana hacia dónde tenemos que ir", reconoce Viñales.

"Ahora mismo es una moto que funciona muy bien cuando no hay 'grip', pero cuando hay agarre entra un poco en crisis la parte delantera y es en esto en lo que tenemos que trabajar durante el fin de semana", explica.

"La primera carrera es siempre difícil, porque en Tailandia se utiliza un neumático con una carcasa distinta y es difícil coger una referencia para saber realmente dónde estás, pero no deja de ser la primera carrera del año y hay que ir a por todas", recalca el Maverick, que esta temporada trabaja con el asesoramiento de todo un pentacampeón mundial, Jorge Lorenzo. El balear asegura que el objetivo es que "Maverick sea este año el mejor piloto de KTM".