Viñales - Lorenzo: una relación que empieza a hacer aguas

El pasado mes de noviembre Maverick Viñales y Jorge Lorenzo confirmaron una particular vinculación de cara a la temporada 2026, en la que el balear iba a ejercer de entrenador de rendimiento del piloto del KTM Tech 3.

"Maverick Viñales trae a Jorge Lorenzo a bordo como su entrenador de rendimiento. Maverick Viñales abre un nuevo capítulo en su proyecto deportivo con la incorporación de Jorge Lorenzo como su entrenador de rendimiento. El objetivo de esta colaboración es claro: Luchar por el Campeonato Mundial de MotoGP", explicaban entonces en un comunicado difundido en redes sociales.

Tan solo unos meses después, la vinculación podría estar pasando por un bache, según apuntaron varias fuentes durante el Gran Premio de Brasil disputado el pasado fin de semana en el Autódromo Internacional de Goiania. Lorenzo no viajó con Viñales y su ausencia desató los primeros rumores. Poco después, era el propio Viñales el que intentaba cortar las especulaciones confirmando que el expiloto no había viajado al no hacerse caso el equipo de los gastos de sus viaje. "El equipo tiene unas plazas para este tipo de viajes, que además son caros", explicó el de Roses.

A Maverick se le preguntó durante el GP de Brasil en varias ocasiones por la ausencia de Lorenzo. "No ha venido, todo sigue adelante, pero el trabajo con Jorge ha sido durante todo el invierno, de preparación. Ahora, ya durante la temporada, es más de estar trabajando con el equipo en los grandes premios y en el box", argumentó el de KTM en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Preocupan los resultados

Una vez finalizada la carrera del domingo, se cuestionó a Viñales sobre los insistentes rumores de una posible separación. "La verdad es que no me importa lo que se diga, tengo otro problemas bastante más serios que solucionar", explicó, haciendo alusión a sus resultados en estas primeras citas del campeonato.

En Goiania, Maverick fue decimoctavo y último de los pilotos que pudieron finalizar la carrera, y por tanto no sumó ningún punto. En la sprint la situación fue aún peor y ni siquiera pudo acabar, al irse al suelo tras diez vueltas disputadas.

Tras dos pruebas disputadas, el piloto catalán no ha sumado ningún punto, y marcha vigésimo en la general de pilotos, cuatro posiciones por debajo de su compañero de escuadra, Enea Bastianini, que tan solo ha acumulado cinco unidades.

El próximo GP es este mismo fin de semana en Austin y no se espera que Jorge Lorenzo comparezca en el box de KTM. Es más probable que esté presente ya en el Gran Premio de España que se celebrará en Jerez entre el 24 y el 26 de abril. Una cita que no suele perderse Lorenzo.