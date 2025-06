Viñales se impone en territorio Bagnaia

La versión descafeinada de la KTM RC16 no fue un obstáculo para Maverick Viñales el viernes. El catalán se llevó el mejor tiempo de la jornada en la Práctica (01:44.634), la sesión verspentina que decide los diez pilotos que disputarán directamente la Q2. Con con 32 grados en el ambiente y 51 en pista, superó el registró que impusieron por la mañana Marco Bezzecchi y Pedro Acosta, quienes calcaron exactamente sus tiempos con un 01:46.199. No suele pasar muy a menudo.

El piloto de KTM marcó un mejor tiempo que se quedó muy cerca del récord absoluto de la categoría, que desde 2024 ostenta Jorge Martín, el Nº1 del mundo, con 1:44.504.

La sesión de la tarde comenzaba siendo algo accidentada. Prácticamente tras salir de boxes, con los neumáticos aún fríos, Jack Miller se iba largo en una de las curvas del trazado toscano y casi se llevó puesto al rookie Fermín Aldeguer (15º) quien volvía a los circuitos tras ser operado del síndrome compartimental en su brazo derecho. Aunque todo quedó en un susto, el dorsal 43 terminó besando el asfalto en los últimos compases de la sesión, en la curva 15, sin consecuencias físicas.

Quartararo, evacuado al hospital

Si las tuvo la caída que sufrió Fabio Quartararo en la curva cuatro del trazado. 'El Diablo' se iba al suelo y se llevaba automáticamente la mano al hombro. Pese a haber vuelto a pista y terminar finalmente en la sexta plaza, a 0.311 del registro de Viñales, el piloto tuvo que ser evacuado en ambulancia al hospital de Florencia debido al fuerte dolor que experimentó tras la luxación en su hombro izquierdo, que él mismo se recolocó tras la caída.

Pecco no se lució en uno de sus jardines

El fin de semana se presenta como clave para Pecco Bagnaia. Las sensaciones esta temporada no están siendo del todo buenas, y por eso un buen resultado en Mugello, su trazado de casa, es esencial. Allí ha ganado las tres últimas carreras que se han disputado. Pese a poder encabezar la tabla durante unos minutos, 'Pecco' no pudo batir a un veloz Viñales, y se quedó a poco más de una décima de la referencia.

Àlex y Marc, tercero y cuarto

No es ningún secreto: el GP de Italia no es de los que Marc Márquez tiene marcado en rojo en el calendario. Pese a todo, logró terminar la jornada a tan solo 0.036 décimas de Bagnaia. El piloto de Cervera, quien actualmente lidera el campeonato con 233 puntos, no pudo continuar con su racha dominadora. Cabe recordar que en el anterior Gran Premio, el de Aragón, dominó todas las sesiones del fin de semana. En Mugello, en la categoría reina, solo pudo llevarse la victoria en el año 2014.

"Hoy, el objetivo era esta cerca de Alex y de Pecco, y lo estoy. Hay que saber sufrir cuando hay que sufrir, y atacar cuando hay que atacar. Estoy más cerca de lo que esperaba", dijo el ocho veces campéon tras la jornada, en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'. "Este es un circuito en el que intentar perder pocos puntos con Alex. Pecco me preocupa menos, porque tengo más margen sobre él, pero eso no significa que le descarte para el título", expresó.

Por su parte, su hermano menor terminó cuarto. Apretó Àlex en la última tanda, tras el cambio de neumáticos, pero nada pudo hacer para mejorar el registro de su compatriota Maverick. Tan solo se quedó a 0.007 del tiempo de Marc.

Nuevas actualizaciones aerodinámicas

Durante las dos sesiones del viernes, varias marcas mostraron cambios en sus máquinas. Entre ellas, KTM, pero las más visibles se vieron en en box de Ducati oficial. Con el nuevo carenado ya homologado, probado en el test de Aragón, Bagnaia dispuso de una moto equipada con él, pero no la probó. Márquez rodó con ella por la tarde. Y no fue especialmente rápido.

"No me alegra ver que a los pilotos oficiales no les termina de ir bien el carenado nuevo. No hay que dormirse, porque Aprilia y KTM están apretando", dijo Àlex Márquez en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport.