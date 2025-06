Viñales, con "muchas ganas de subir al podio"

Maverick Viñales sigue dando pasos adelante en su camino en KTM y, pese a su caída, presentó buenas prestaciones en Mugello, donde fue el más rápido en los libres del viernes. Un ritmo que le hace afrontar el GP de Países Bajos con "buenas sensaciones".

"Assen es un circuito que me encanta y en el que siempre he tenido muy buenas sensaciones, por lo que llegamos en el momento justo y tenemos muchas ganas de lo que viene, sobre todo después de la caída en Mugello", explica Viñales, quien no esperaba un final así en Italia, pues sus opciones de podio se vieron reducidas a cenizas al ser derribado por otro piloto cuando marchaba cuarto.

Sin embargo, Viñales reconoce haber dado un paso adelante con la RC16 en Italia, tras verle liderar los entrenamientos del viernes, clasificarse quinto en la parrilla (su mejor clasificación de la temporada) y conseguir el cuarto puesto al 'sprint', su mejor resultado con KTM un sábado.

Objetivo: el podio

El piloto de Roses, tras la progresión de los últimos grandes premios reconoce tener "muchas ganas de subir al podio". El circuito TT de Assen podría ser el escenario ideal para Viñales, que ostenta un buen palmarés en los Países Bajos, en donde ganó en 2019, suma otros tres podios en la categoría reina, terminó quinto en 2024 y con la medalla de bronce al sprint, lo que significa que llegará a un circuito en el que siempre ha destacado.

"Nos sentimos de maravilla sobre la moto, así que creo que Assen puede ser el lugar ideal para lograr nuestro objetivo", recalca Maverick Viñales en la nota de prensa de su equipo.