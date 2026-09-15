Maverick Viñales tampoco estará en Austria: el circuito en el que volvió a nacer

Maverick Viñales tampoco estará en el Red Bull Ring de Austria este fin de semana. El piloto de Roses sigue con su recuperación del hombro izquierdo, motivo por el que Pol Espargaró, piloto de pruebas de KTM, será su reemplazo por cuarta cita consecutiva. Así lo ha confirmado de nuevo el Tech3 a través de un escueto comunicado.

"¡No puede mantenerse alejado! Pol volverá una vez más este fin de semana en el Red Bull Ring", comenzaba diciendo el equipo, quien este fin de semana corre en casa de KTM, la cita más especial sin duda para la fábrica de Mattighofen. "Maverick sigue trabajando en su recuperación y esperamos tenerlo de vuelta en el garaje a tiempo para Japón cuando comiencen las carreras en el extranjero", terminaban diciendo, refiriéndose a la gira asiático, que dará inicio el fin de semana del 2 al 4 de octubre en Motegi.

'Mack' se encuentra en un momento delicado, tanto a nivel físico como con la fábrica. Se lesionó en Sachsenring en 2025, en plena mejora de resultados sobre la RC16 tras su fichaje por la fábrica. Regresó a las carreras, pero a principios de esta temporada seguía arrastrando secuelas. Por su parte, la fábrica austríaca le aseguró un puesto en el equipo oficial para 2027.... pero lejos de la realidad, contrataron a otros dos pilotos: Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Desde entonces comenzaron un cruce de acusaciones entre ambas partes y la tensión creció en el box.

Con el mercado prácticamente resuelto de ara al próximo curso, todo hace pensar que 'Mack' está viviendo sus últimos meses como piloto de la parrilla de MotoGP. Sin embargo, no está teniendo la oportunidad de pilotar debido a su condición física.

En la última cita que disputó antes del parón veraniego, en Alemania, Viñales desveló que el hombro le estaba imposibilitando el pilotaje y que estaba siendo un gran lastre a la hora de lograr mejores resultados. "No sé ni si es reparable. Me he planteado ponerme en manos de los médicos de Marc [Márquez]", decía entonces.

Los graves accidentes de Viñales en el Red Bull Ring

Ahora se sabe que tampoco estará en Austria, un circuito del que tampoco guarda grandes recuerdos. Allí vivió dos grandes sustos que pudieron terminar en tragedia. El primero, en 2020, cuando aún pilotaba para el equipo oficial de Yamaha.

El Gran Premio de Estiria, Viñales sufrió un espeluznante accidente al quedarse sin frenos a más de 220 km/h al final de la recta principal del circuito de Spielberg. El catalán tuvo que tirarse de la Yamaha M1 en marcha antes de llegar a la curva 1 para evitar estrellarse contra el muro de contención. La moto, a una gran velocidad, sí lo hizo. Estalló en llamas y provocó una bandera roja, una imagen que aún sigue presente en la cabeza de muchos aficionados.

Como también lo sigue lo sucedido aquel mismo año, en la otra carrera que se hizo en suelo austríaco debido a la pandemia. Quedaban 20 vueltas cuando se produjo el duro accidente entre Johann Zarco y Franco Morbidelli en la recta posterior a meta. El piloto francés adelantó al italiano y se tocaron. Se pueron al suelo a una gran velocidad y la motos de ambos salieron disparadas y sin control hacia la frenada de la curva 3, en la que ya rodaban los pilotos del grupo delantero.

La M1 de Morbidelli pasó de forma horripilante entre los dos pilotos del equipo oficial de Yamaha, Valentino Rossi y Maverick Viñales. De haber impactado con uno de ellos, el resultado habría sido fatal. Por su parte, la Ducati de Zarco, que entonces corría para el Esponsorama Racing, también avanzó sin control, pero fue a parar al muro de la parte derecha. Al rebotar, también salió por los aires y pasó por sobre de Viñales. Un milagro doble que sin duda, permanecerá por años en la cabeza de todos los aficionados al motociclismo.