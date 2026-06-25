Viñales estalla contra KTM: "Si no estoy en MotoGP en 2027 será por su culpa"

Maverick Viñales comenzó el curso como uno de los pilotos cuya continuidad en MotoGP parecía asegurada. Pero la realidad tres meses después es que, en estos momentos, todo parece indicar que tiene un pie más fuera que dentro en la categoría, y tiene que ver con la gestión que KTM ha decidido emplear con él. O al menos, así lo considera el catalán.

El piloto de Roses, actualmente en el satélite Tech3, apuntaba a ser piloto oficial de la fábrica austríaca de cara a 2027. Pero todo se complicó con una lesión que lo mantuvo lejos de las posiciones delanteras. Las semanas han ido pasando y mientras el mercado se movía de forma rápida, la fábrica no le daba una respuesta mientras surgían rumores de que ya cuentan con Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Eso se traduce en que Maverick no estará, por lo menos, en el equipo oficial.

¿Y por qué el catalán no ha buscado otras opciones? La realidad es que el '12' se mantuvo a la espera de una decisión de la fábrica y respetó una cláusula de su contrato que, además, no permitía que emprendiese el vuelo hacia otro garaje.

A estas alturas 'Mack' desconoce qué será de su futuro, pero el último gesto de KTM deja claro que no pasa por su box: no contaron con él en el primer test con la 850 cc y los neumáticos Pirelli, y sí lo hicieron en cambio con Pedro Acosta, quien ya es oficial que se marcha a Ducati.

"No, no hay ninguna novedad. Pero en KTM tampoco me llamaron para hacer el test del lunes en Brno, creo que es bastante claro lo que puedo intuir. Así que no tengo ninguna novedad", comenzaba diciendo Maverick ante los medios, tal y como recoge 'Motorsport'. "¿Que si me veo fuera a día de hoy? Que no me hayan hecho hacer el test tampoco tiene sentido de cara a quedarme. Al final, si era de los pocos pilotos que me iba a quedar, podía haber probado la moto de 850cc, y no me han dejado probarla, realmente", decía el diez veces vencedor de un GP en MotoGP.

"Yo no pedí probar la moto, estuvieron mareando dos semanas con que si la probaba o no y al final me enteré por la prensa de que la probaría Pedro Acosta. Era tan fácil como llamarme y decírmelo. Vale, físicamente no estoy bien, pero creo que una vuelta rápida sí puedo dar. Pero tampoco me dijeron nada, no me llamaron para decirme lo de Acosta cuando dos semanas antes me llamaron para decirme que la probaba yo. Con estas cosas, me queda bastante claro", se lamentaba.

"En el caso de que me vaya de aquí, no se acaba el mundo"

Tras más de quince temporadas en el Mundial, tiene claro que su vida no se termina si se acaba su andadura en MotoGP. "¿Cómo será mi vida fuera de las carreras? Pues con mis hijas, mi mujer, tranquilo. Compitiendo, en otras cosas. Pero lo primero es que no me veo fuera del Mundial. En el caso de que me vaya de aquí, hay otras mil historias que hacer, no se acaba el mundo", expresaba.

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Además, señalaba a KTM como causante del cambio de rumbo de su trayectoria. "Al final, si no estoy en el Mundial será por culpa de uno, y es KTM, no es por culpa de otro. Cuando era el momento, si ellos ya sabían que no iría al equipo de fábrica, pues haberme dejado libre, y ya está. Me busco la vida. Cuando me he enterado de todo ha sido por la prensa, no por nadie más. Nadie me ha cogido y me ha dicho cómo sería la cosa. Así que si me voy a ir del Mundial, solo habrá un culpable, está clarísimo", sentenciaba.