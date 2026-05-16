Vietti, pole a golpe de récord en Moto2

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) ha logrado una pole a ritmo de récord (1.41.076) en el Circuit de Barcelona y ha presentado su firme candidatura a la victoria en la categoría intermedia de Moto2 en el Gran Premio de Catalunya.

Después de ser ya el más rápido en los libres del viernes, Vietti se ha batido al neerlandés Collin Veijer, poleman en Jerez, y al líder del Mundial, el madrileño Manu González, que le acompañarán este domingo en la primera fila de parrilla.

En la criba previa de Q1, dominada por el italiano Luca Lunetta, los españoles Ortolá, Rueda y David Alonso han logrado el pase a la lucha por la pole. Por primera vez este año, Rueda, vigente campeón de Moto3 se colaba en la Q2.

Uno de los favoritos a la pole, Dani Holgado ha sufrido un susto mayúsculo en la curva 10 de Montmeló. Ha salvado un ‘highside’ y ha abortado su vuelta lanzada, pero se ha cortado en el cuello con la cúpula de su Kalex, mientras Vietti se colocaba al frente de la tabla de tiempos.

Izan Guevara, ganador en Le Mans, no podía con el italiano y al líder ‘Manugasss’ te cancelaron la vuelta. Tras parar a cambiar neumáticos, Vietti seguía liderando y Holgado ha regresado a pista para buscar su tiempo con el terreno despejado, aunque cediendo mucho en el tercer sector. Veijer ha superado a Vietti.

Pero el italiano estaba decidido a lucirse delante de Valentino Rossi, ya que es miembro de la Academia de ‘il dottore’ en Tavullia, y se ha marcado una vuelta que le vale el récord absluto de la categoría en Montmeló.

Álex Escrig y Adri Ferrández se han ido al suelo tras tocarse en los últimos compases de la sesión y con las banderas amarillas ya nadie ha podido mejorar.

Vietti se ha llevado su primera pole del año, por delante de Veijer, que arrastra una sanción de ‘Long Lap’ por una acción en Le Mans, y Manu González. Holgado ha salvado una difícil qualy en octava plaza y Guevara , segundo en el campeonato, arranacará undécimo.