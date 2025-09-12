Vietti ejerce de anfitrión y marca un nuevo récord en Misano

El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) ha ejercido de anfitrión al ser el más rápido en la práctica oficial para el Gran Premio de San Marino de Moto2, en la que además estableció un nuevo récord absoluto de la categoría.

El anterior récord estaba desde 2024 en poder del español Arón Canet (Kalex) con un tiempo de 1:34.935 que primero batió el británico Jake Dixon (Boscoscuro), también consiguió ese objetivo el español Daniel Holgado (Kalex) y luego lo hizo hasta en dos ocasiones Vietti, hasta dejarlo en 1:34.650.

Nada más comenzar la sesión se produjo el primer 'percance técnico', pues el italiano Tony Arbolino no logró que su Boscoscuro funcionase apropiadamente -luego se supo que tuvo problemas con a bomba de gasolina de su moto, que tuvo que ser sustituida- y por ello intentó llegar de cualquier manera posible de nuevo a su taller para reparar.

Una vez más fue el piloto brasileño Diogo Moreira (Kalex) quien marcó la vuelta más rápida, con 1:35.921, un registro todavía lejos del que por la mañana consiguiese el líder del campeonato, Manuel 'Manugas' González con 1:34.977.

Izan Guevara (Boscoscuro), que por la mañana acabó en la séptima posición, ya mejoró en las vueltas iniciales su tiempo de la mañana al rodar en 1:35.316, lo que le puso líder, aunque por poco tiempo, pues por detrás rebajó su tiempo el británico Jake Dixon (Boscoscuro) con 1:35.068.

Dixon aguantó en la primera plaza bastante, aunque al intentar mejorar su tiempo acabó por los suelos en la curva dieciséis cuando por detrás se fueron acercando poco a poco sus rivales, los más cercanos el australiano Senna Agius (Kalex), el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el líder del mundial González.

Y fue Vietti el primero en 'mostrar' sus cartas como local al romper el récord de la categoría con un tiempo de 1:34.916 que batía por milésimas de segundo el récord del año pasado del español Arón Canet, 1:34.935.

Canet era otro de los protagonistas de la jornada al estar en constante prueba de su rendimiento por las molestias en el cuello que todavía le generaba la fuerte caída que sufrió la semana pasada en Catalunya. Si por la mañana acabó en la décima posición, por la tarde, en la primera parte de la práctica oficial estuvo entre los cinco primeros.

Otro piloto 'tocado' era el neerlandés Collin Veijer (Kalex), quien por la mañana tuvo un fuerte golpe del que era visible el 'ojo morado' en la práctica oficial vespertina, en la que casi en todo momento estuvo en posiciones muy atrasadas.

Como suele ser habitual, en el último tercio de la práctica oficial todos los pilotos salieron dispuestos a 'aplicarse a fondo', lo que propició que el vencedor en Cataluña, el español Daniel Holgado (Kalex), sacase a relucir su potencial y convicción para auparse a la primera posición con un tiempo de 1:34.855 que era nuevo récord absoluto.

Se habían desatado las hostilidades en la pelea por entrar en la segunda clasificación directa y los cambios entre los catorce primeros -aquellos con derecho a estar en la misma- fueron una constante, y con un margen horario realmente estrecho entre todos ellos.

Quien no pudo entrar en esa pelea fue el español Marcos Ramírez (Kalex), que se fue por los suelos y deberá pasar por la primera clasificación, como también Arón Canet, que fue cediendo posiciones sin mejorar su registro y acabó decimoquinto.

Vietti no cejó en su empeño de liderar la práctica y con ello aún bajo el récord del circuito hasta 1:34.650, que era 97 milésimas de segundo más rápido que González y con Holgado ya a dos décimas de segundo, tercero.

En la cuarta posición acabó Jake Dixon, por delante de Diogo Moreira, Albert Arenas (Kalex), Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Izan Guevara, Senna Agius, Barry Baltus (Kalex), Alonso López (Boscoscuro), Filip Salac (Boscoscuro), David Alonso (Kalex) y Adrián Huertas (Kalex), que entraron en la segunda clasificación directa.

No lograron ese objetivo, además de Arón Canet, pilotos como Ayumu Sasaki, Daniel Muñoz, Iván Ortolá, Tony Arbolino, Marcos Ramírez, Joe Roberts o Jorge Navarro. EFE

GP de San Marino. Moto 2 (Practice)

1. C. Vietti (Beta Tools SpeedRS) 1:34.65

2. M. Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact) a 0.097

3. D. Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team) a 0.205

4. J. Dixon (ELF Marc VDS Racing) a 0.276

5. D. Moreira (Italtrans Racing) a 0.319

6. A. Arenas (ITALJET Gresini) a 0.390

7. Z. Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia) a 0.393

8. I. Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha) a 0.411

9. S. Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact ) a 0.419

10. B. Baltus (Fantic Racing Lino Sonego) a 0.517

11. A. Lopez (Beta Tools SpeedRS) a 0.523

12. F. Salac (ELF Marc VDS ) a 0.529

13. D. Alonso (CFMOTO Inde Aspar) a 0.556

14. A. Huertas (Italtrans) a 0.588

15. A. Canet (Fantic Racing Lino Sonego) a 0.631

16. A. Sasaki (RW-Idrofoglia) a 0.746

17. D. Muñoz (Red Bull KTM Ajo) a 0.758

18. I. Ortola (QJMOTOR - FRINSA - MSI) a 0.770

19. T. Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha) a 0.922

20. M. Ramirez (Onlyfans American Racing ) a 0.934

21. J. Roberts (Onlyfans American Racing) a 0.955

22. A. Escrig (KLINT Forward) a 1.026

23. J. Navarro (KLINT Forward) a 1.098

24. M. Suryo Aji (Idemitsu Honda Team Asia) a 1.146

25. D. Binder (ITALJET Gresini) a 1.355

26. C. Veijer (Red Bull KTM Ajo) a 1.371

27. U. Orradre (QJMOTOR - FRINSA - MSI) a 1.553

28. A. Ferrandez (Beta Tools - Boscoscuro) a 1.677

29. A. Surra (Andifer ART) a 2.111

30. Y. Kunii (Idemitsu Honda Team Asia) a 2.353