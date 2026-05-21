Marc Márquez despierta el optimismo con un vídeo de su recuperación en el gimnasio

Marc Márquez se encuentra inmerso en pleno proceso de recuperación tras la doble operación a la que se sometió tras su caída en la sprint del Gran Premio de Francia.

Casi una semana después de su intervención el piloto de Ducati ha mostrado las primeras imágenes de su proceso. Lo ha hecho a través de un vídeo en stories en su cuenta de Instagram en el que se le puede ver entrenando en el gimnasio.

Marc Márquez, en el gimnasio / Instagram

Marc aparece tumbado de lado ejercitando su brazo derecho con una pesa. En el mismo se puede apreciar la cicatriz que le han dejado las múltiples operaciones a las que se ha sometido desde la grave caída en Jerez 2020.

Duda para Mugello

Aunque ni el piloto ni su equipo han dado un plazo concreto de regreso a la competición, las imágenes abren una puerta al optimismo de cara a la próxima cita, el Gran Premio de Italia que se disputará en Mugello del 29 al 31 de mayo, el gran premio de casa para Ducati.

El de Cervera se fue al suelo durante la sprint del Gran Premio de Francia. Como consecuencia de la caída sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho que le obligó a pasar por quirófano. A la vez se sometió a una intervención para extraer un tornillo que le presionaba el nervio radial del hombro derecho.

Esta operación estaba programada para después del Gran Premio de Catalunya pero se adelantó para realizar ambas cirujías a la vez.

Tras pasar por quirófano Marc empezó el proceso de recuperación para el que no se han marcado plazos concretos. Por el momento ya se ha perdido la cita catalana, así como la carrera del domingo en Le Mans.

En el GP de Catalunya, disputado solo una semana después del francés, Ducati decidió no alinear a ningún otro piloto en sustitución del español. En el caso de no estar disponible para Italia, el equipo deberá buscar un recambio tal y como marca la normativa.