Así es la vida de Àlex Márquez (29 años), invitado de 'El Hormiguero': Una novia del Atlético de Madrid y su peculiar pasión infantil

La temporada automovilística de MotoGP ha estado marcada por la batalla entre los dos hermanos Márquez que finalmente se saldó con la victoria de Marc y el subcampeonato de Àlex.

El piloto de Gresini Racing visitará esta noche 'El Hormiguero', como ya anunciaba Pablo Motos en la visita de su hermano mayor al programa de hace unas semanas, y hablará de su mejor temporada hasta la fecha en la máxima categoría y de algunos aspectos de su relación con su principal competidor durante el curso, su hermano Marc.

Carrera de Àlex Márquez

El piloto de Cervera empezó en el motociclismo competitivo en 2010 con el equipo Team Monlau Competición, en el Campeonato de España de Velocidad de 125 cc a la edad de 13 años, por lo que no pudo disputar la primera de las carreras que se realizaban, ya que la edad mínima permitida está en los 14. Tras dos temporadas en las que consiguió un subcampeonato (2011), da el salto a Moto3 con 16 años en 2012.

Àlex Márquez sobre su moto en la temporada 2025. / EFE

Ya en la tercera categoría conseguiría el campeonato de 2014, a los mandos de una Honda del conjunto gallego que le sirvió para subir a Moto2, donde consiguió ganar el título en 2019 antes de dar el salto a la categoría reina como uno de los pocos pilotos en conseguir ganar ambas categorías.

En MotoGP empezó compitiendo para Repsol Honda con su hermano Marc y en 2021 y 2022 lo hizo para LCR Honda Castrol, para posteriormente cambiar a su actual equipo, Gresini Racing, con una moto Ducati. Este 2025 ha conseguido su primera victoria, en el Gran Premio de Jerez, además de varios podios y el mencionado subcampeonato y varias vueltas rápidas.

Vida personal y relación con el Atlético de Madrid

Sobre su vida lo más evidente es la buena relación con su hermano, aun siendo principales rivales y disputándose los puestos a más de 300 kilómetros por hora. De hecho, en el pasado ambos Márquez vivían juntos en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en una casa de 10 millones de euros, donde también compartía vida con su cuñada, la novia de Marc: "Me han quedado los perros, ahora estoy solo con los perros en el sofá viendo la tele", aseguraba en el pasado Álex.

No obstante, hace unos meses consiguió su propio hogar para vivir junto con su pareja, la 'influencer' Gabriela Guzmán: "Vivir esto al lado del amor de tu vida… no tengo palabras, orgullo se queda corto. En las buenas y en las malas. Te quiero, te quiero y te quiero", apuntaba la joven en el mes de abril.

Guzmán es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y forma parte del equipo de marketing del Atlético de Madrid desde hace aproximadamente un año, momento en el que se especula que podrían haber empezado su relación. Antes de centrarse en su carrera profesional, trabajó de modelo y llegó a participar en el videoclip del artista granadino Saiko del tema 'Antidepresivos', en 2023.

Durante su adolescencia participó en programas de gestión y recepción de refugiados en Turquía para la ONG 'Human Resources Development Foundation' y es apasionada del arte, la fotografía y los animales.

Amor por las motos desde niño

Volviendo al piloto, en 2021 estrenó el documental 'Yo soy Álex' donde hace un repaso de lo que era su vida personal en aquel momento: sus valores, su humildad y la pasión por las motos, además de un repaso a su familia, con su madre Roser y su padre Julià al frente.

Àlex Márquez de niño, cuando se empezó a interesar por las motos. / ·

Uno de los puntos más interesantes es la presión de estar siempre a la sombra de su hermano, algo que alguna vez ha comentado que le ha hecho percatarse de que no siempre se han reconocido sus méritos al vivir en una constante comparación, aunque es consciente del trabajo que le ha llevado llegar a la posición que ocupa hoy. De hecho, una de las cosas que se ha encargado de repetir siempre es que él tiene su propia identidad: "Él es Marc, yo soy Álex", apuntaba.

También revela de qué forma se adentró en el motociclismo, a través de su pasión por la mecánica desde que era niño, que le llevó a descubrir la disciplina. El resto es historia, aunque tras una temporada única espera que el relato continue creciendo y la rivalidad entre los Márquez se convierta en una de las más especiales en cualquier deporte.