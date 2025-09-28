Victoria contundente de Holgado en Motegi

El español Daniel Holgado (Kalex) ha hecho honor a su apellido en el Gran Premio de Japón de Moto2 al conseguir una victoria 'holgada' en el circuito 'Mobility Resort Motegi'.

Holgado ha logrado la segunda victoria de la temporada y el cuarto podio en la temporada de su debut en la categoría intermedia del campeonato del mundo, que tuvo como compañeros en el podio al británico Jake Dixon (Boscoscuro) y el brasileño Diogo Moreira (Kalex).

El líder del mundial, el español Manuel González, con problemas en la salida y una penalización de 'vuelta larga' acabó en el quinto lugar.

Él fue el autor de la 'pole position', pero no salió demasiado bien y se vio sorprendido por el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que le metió en una pequeña 'melé' que le hizo caer hasta la novena posición, en tanto que por delante se aprovechaban de ese tumulto Daniel Holgado (Kalex), que salía segundo, y el brasileño Diogo Moreira (Kalex), quien antes de concluir la primera vuelta ya era líder.

Antes de concluir ese giro inicial, en la curva cinco, se fue por los suelos el español Daniel Muñoz (Kalex), que sustituye al lesionado piloto turco Deniz Öncü.

En la segunda vuelta Daniel Holgado se decidió a adelantar a Diogo Moreira para liderar la carrera con el italiano Tony Arbolino (Boscoscuro) en la tercera posición, por delante del británico Jake Dixon (Boscoscuro), quien durante los entrenamientos previos demostró tener un gran ritmo de carrera que le podían convertir en uno de los rivales más peligrosos pasado el ecuador de la prueba.

González, 'emparedado' por sus rivales en la vuelta inicial, se mantuvo en la novena posición varias vueltas, por detrás de Celestino Vietti, mientras que Arón Canet (Kalex), que salía desde una retrasada vigésimo segunda plaza, recuperó tres posiciones para ser decimonoveno en ese giro.

Golpe al líder

Daniel Holgado, con un ritmo muy fuerte y constante, fue ampliando la ventaja al frente de la prueba poco a poco y, por detrás, en la curva diez, Manuel González superó a Celestino Vietti, en una acción un tanto arriesgada que acabó con el italiano por los suelos y que fue investigada por Dirección de Carrera.

La acción acabó siendo penalizada con una 'vuelta larga' al español, que cumplió en el noveno y último giro que tenía para cumplirla, pasando de la séptima posición a la novena.

Por entonces Diogo Moreira era cuarto y Arón Canet se encontraban fuera de los puntos -decimosexto-, sus dos rivales más directos en la pelea por el título de Moto2. De la misma manera acabó por los suelos el español Izan Guevara (Boscoscuro), cuando era quinto en la quinta vuelta.

Por delante, con un ritmo firme, Daniel Holgado ya contaba con una ventaja de 1,8 segundos sobre un trío formado por Tony Arbolino, Diogo Moreira y Jake Dixon, que fue de 2.5 segundos en la sexta vuelta.

En la séptima vuelta Jake Dixon superó a Diogo Moreira para ponerse tercero y marcharse tras el rebufo de Arbolino, que por entonces contaba con unas siete décimas de ventaja, pero el ritmo del británico le permitió 'cazar' a su oponente apenas dos vueltas más tarde.

Daniel Holgado supo mantener un ritmo muy constante que en la undécima de las diecinueve vueltas que debía completar le permitía tener 4,4 segundos de ventaja sobre el trío formado por Jake Dixon, que aprovechó un fuerte 'susto' en forma de latigazo de la moto de Tony Arbolino para superarlo, y Diogo Moreira, con su compañero de equipo, David Alonso (Kalex), en la quinta plaza.

Con un paso firme y constante, Daniel Holgado mantuvo el liderato de la carrera hasta ver la bandera de cuadros, en tanto que por detrás de él Jake Dixon se consolidó en la segunda posición, y en la pelea por el tercer puesto del podio se encontraron Tony Arbolino, Diogo Moreira, David Alonso y el belga Barry Baltus (Kalex).

Un poco más atrás, Manuel González regresó a la séptima posición, en cabeza de un cuarteto formado por Iván Ortolá (Boscoscuro), Albert Arenas (Kalex) y Collin Veijer (Kalex).

El brasileño Diogo Moreira recuperó la tercera posición a seis vueltas del final, tras doblegar a Tony Arbolino, que comenzó a tener problemas en el brazo recién intervenido quirúrgicamente de 'síndrome compartimental', lo que le hizo perder posiciones poco a poco.

Primero fue Moreira, pero luego también lo doblegaron David Alonso y Manuel González.

La victoria de Daniel Holgado resultó inapelable, que gestionó su ventaja a la perfección hasta el final, con Jake Dixon en la segunda posición y Diogo Moreira tercero.

La cuarta posición fue para David Alonso, por delante del líder del campeonato, Manuel González, que superó a Tony Arbolino a dos vueltas del final, en la curva cinco, y con Arón Canet sumando un punto merced a la discreta decimoquinta posición que ocupó al final de la prueba.