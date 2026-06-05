¿Veremos el duelo esperado entre Acosta y Márquez en Hungría?

Cuentan, dicen, que, la próxima temporada, Marc Márquez y Pedro Acosta, sin duda, dos de los cinco mejores campeones de la parrilla de MotoGP, formarán el equipo oficial Lenovo Ducati, ya que el tricampeón italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, dicen, ocupará el puesto del madrileño Jorge Martín en Aprilia, ya que 'Martinator' correrá para Yamaha, en el puesto de Fabio Quartararo, que pilotará una Honda.

Mientras tanto, Márquez y Acosta, ‘Il Cannibale’ y el ‘tiburón de Mazarrón’ van construyendo su historia en el Mundial de motociclismo con enorme prestigio, determinación y victorias hasta convertirse uno, el más veterano, Márquez, de 33 años, en la referencia del campeonato y Acosta, de 22 años, en la gran esperanza.

Balatón Park, en Hungría, está siendo escenario de un duelo precioso que, ¡ojalá!, se traslade a este sábado, en la carrera al ‘sprint’ y, el domingo, en el premio grande, pues una victoria del murciano significaría su primer triunfo en MotoGP y una del nueve veces campeón le proporcionaría al catalán su éxito nº 100 en su admirada carrera.

El problema de la irregularidad

Acosta (KTM, 1.36.827 minutos) fue este viernes muy superior al resto, mucho. “No sé qué pensar, no entiendo nada, no encontramos explicación a que la semana pasada, en Mugello, fuésemos tan mal y, hoy, tan bien. Ese es nuestro problema, que es imposible hacer un campeonato regular, constante. No sé si mañana me levantaré y me encontraré una moto totalmente distinta. Desde luego, la KTM de hoy iba muy bien, eso sí, temblaba muchísimo, pero pude frenar donde quería, aunque veremos qué ocurre mañana, insisto”.

Pedro Acosta, que logró un gran tiempo, no acaba de fiarse de su KTM "pues no acabo de entender, bueno, nadie lo entiende que aquí vaya tan bien y, en Mugello, tan mal".

Acosta piensa que en la carrera al ‘sprint’ de este sábado (15.00 horas, DAZN), Marc y Marco Bezzecchi (Aprilia), “que ha tenido un ritmo muy, muy, bueno con el neumático medio, el mío, con la blanda, tampoco ha sido malo, serán candidatos a pelear por el podio y la victoria, por descontado”. No deja de ser curioso que la KTM de Acosta sea la única que ha logrado meterse entre las diez primeras que tienen derecho a entrar en la Q2 sin pasar por el purgatorio, siempre complicado, de la Q1. “La verdad es que cada KTM tiene sus problemas, no son los mismos nunca”, señala el ‘tiburón’.

Márquez reconoció, como asegura Acosta, que, en efecto, a ratos se sintió muy veloz con la goma media. “Pero eso no significa que esté ya para pelear por el podio. Repito lo del jueves: si me meto en la lucha por el ‘cajón’ o, incluso, la victoria, será porque los demás me lo facilitan, es decir, será porque los auténticos favoritos no están haciendo las cosas bien”.

Dolores olvidados

El líder de la fábrica de Borgo Panigale continúa reflexionando sobre su recuperación, sobre su estado físico y confiesa que “cuando tú abres tu brazo derecho, del codo a la clavícula, al hombro, siete veces, tienes que tener paciencia para recuperar la fuerza, la musculatura necesaria para pilotar una MotoGP, pues la movida ahí dentro ha sido grande y todo debe volver a su sitio, poco a poco. Estamos en ello, entre otras cosas porque ya hemos olvidado los dolores y el hormigueo, lo que ya es mucho. Bueno, lo es todo”.

Marc Márquez, que, después de un año, logró ser el más rápido en el primer ensayo de un viernes, sigue con su proceso de adaptación tras su delicada operación en el hombro derecho e insiste que, aunque guardó fuerzas para mañana, no está para ganar.

Márquez reconoció que la jornada de este viernes, en Balatón Park, fue muy mental. “No diré que me he reprimido, pero no he querido forzar más de la cuenta. He forzado un par de veces y ya he visto que corría peligro, así que he decidido ahorrar fuerzas para las carreras del sábado y domingo. Pero, sí, me siento, más o menos, como en Mugello, progresando, sumando vueltas y cumpliendo con mis planes”.

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Falta mucho, sí, bueno, falta todo el gran premio y, por tanto, aunque existe la posibilidad, especialmente en la carrera corta de este sábado que veamos un pulso entre Acosta y Márquez, lo cierto es que, este viernes, entre los diez primeros, es decir, en el top-10, había solo una KTM, las cuatro Aprilia (Martín, Bezzecchi, Fernández y Ogura), tres Ducati (Di Giannantonio, Aldeguer y Márquez), la Honda del jovencísimo Moreira, la sorpresa de la jornada, y la Yamaha de Miller.