Jorge Lorenzo avala el cambio de Bagnaia por Acosta en Ducati: "Han tomado la decisión correcta"

El mercado de fichajes para 2027 fue uno de los temas que agitó la pretemporada 2026. A falta de anuncios oficiales, los rumores sobre el cambio de aires de varios pilotos de la parrilla han generado una gran expectación. Antes de los primeros test en Sepang, se apuntó que Pedro Acosta sería el compañero de equipo de Marc Márquez en el Ducati Lenovo en 2027, con un cambio de aires de Pecco Bagnaia a otra marca italiana como Aprilia. Y Jorge Lorenzo, expiloto de la categoría y también de la marca de Borgo Panigale, tiene claro que los rumores son "100%" ciertos.

El murciano aterrizará en 2027 en el box que ha acaparado tres de los cuatro últimos campeonatos mundiales tras tres cursos compitiendo en las filas de KTM. Por su parte, Bagnaia se despediría del equipo con el que ha sido bicampeón (2022 y 2023) tras un 2025 especialmente complicado, en el que terminó quinto en el mundial, y un inicio de 2026 bastante gris. Lorenzo tiene claro que el cambio de aires de ambos les sentará de lujo. "Creo que han tomado la decisión correcta. Pedro ha acertado yéndose a Ducati. Tendrá el mismo paquete que el mejor, que Marc. Así que estoy seguro de que será muy bueno", dice en una charla reciente con Crash.net.

Jorge Lorenzo en 2018, en su etapa como piloto Ducati / AHMAD YUSNI / EFE

El '99' tiene claro que para el turinés, ser compañero de Marc Márquez ha sido algo difícil de llevar, pese a que Bagnaia ha puntualizado en varias ocasiones que su situación nada tenía que ver con Marc. "Pecco también necesitaba un cambio, empezar a pensar en positivo. En Ducati, con Marc en el box, no estaba fresco, no estaba positivo", decía el balear. Por su parte, apunta Aprilia como una muy buena opción, puesto que es ya la segunda mejor moto de la parrilla y pisa los talones a la GP26. "¡Y Aprilia no está tan mal! Así que creo que hará el movimiento correcto", expresaba.

El mallorquín sabe bien cómo es compartir box con Marc Márquez. Lo hizo en 2019, y atravesó una etapa especialmente complicada en el Repsol Honda. Y pese a que el '93' es un rival duro de roer, tiene claro que el murciano no es de los que se dejan intimidar. "Va a ser muy interesante", dijo sobre la temporada 2027, con dos titanes en el mismo equipo. "Probablemente, en el futuro, Marc no tendrá esas dos décimas extra por vuelta que tenía para jugar, con Pedro en el equipo. Esta es mi predicción. No sé cómo será al principio del año que viene, pero en el futuro, seguro, Pedro será muy, muy fuerte", terminó diciendo.

Pedro Acosta y Marc Márquez batallando en el GP de Tailandia de 2026 / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Tras la primera cita del calendario 2026 en Buriram (Tailandia), el murciano se ha convertido en el primer líder del campeonato del mundo. Acosta aterrizará en el Gran Premio de Brasil, que se disputa del 20 al 22 de Marzo, liderando la tabla con 32 puntos, de los 37 puntos que se reparten durante un fin de semana. Marco Bezzecchi se encuentra en segunda plaza a siete puntos.