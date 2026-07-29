El verano se acaba para Marc Márquez: empieza la caza del Mundial

Para Marc Márquez esta segunda parte de la temporada se antoja como crucial. El piloto de Cervera pasó de quedar prácticamente descartado en su lucha por revalidar el título a meterse de lleno en la disputa por el campeonato. El '93' aún se recupera de su lesión en el brazo derecho, por eso este mes de parón ha sido un soplo de aire fresco para dar una tregua a su desgaste físico y facilitar la recuperación. Eso sí, sin dejar de trabajar, tal y como desveló justo antes de la pausa. Aunque, evidentemente, también ha habido tiempo de descanso.

El mayor de los hermanos Márquez se marchó a las vacaciones estivales tras una increíble racha: se llevó tres victorias en los últimos cuatro grandes premios (Hungría, República Checa y Alemania). De hecho, en Balaton Park y Sachsenring lo hizo por la puerta grande, anotando los 37 puntos que se reparten en un fin de semana.

Marc Márquez tras llevarse la victoria en Alemania / FILIP SINGER / EFE

Algo que parcía impensable siete grandes premios atrás, en Le Mans, cuando anunció que debía pasar por quirófano para someterse a una doble intervención de su hombro derecho y el pie derecho que se lesionó en una dura caída en el trazado francés. Se encontraba a 102 puntos tras su regreso a la competición en Mugello. Pero Marc es Marc, y se marchó de su propio jardín, Sachsenring, tras remontar 84 puntos.

El resultado de todo esto no es otro que encontrarse en tercera plaza en la clasificación general, a tan solo 18 puntos del liderazgo de Jorge Martín y a 4 de Ai Ogura, segundo. Está en la lucha por el título y más si se tiene en cuenta que llega un tramo de la temporada que siempre se le ha dado especialmente bien, con Aragón o Australia como dos de sus circuitos favoritos.

Tras unas semanas de descanso con familia, amigos y su pareja Gemma Pinto, el catalán regresa al trabajo. Ya avisó antes del descanso que este verano sería más corto para tratar de seguir recuperando su mejor forma física tras sus intervenciones. “La moto funciona, el equipo funciona, mi cabeza funciona. Tenemos que trabajar en mi físico para intentar dar un paso adelante este verano. Las vacaciones serán más cortas, para intentar dar un paso adelante y ver hasta dónde podemos llegar con este brazo derecho", decía tras su pleno en Alemania.

El '93' fue captado por los reporteros de Europa Press en su llegada a la capital tras unos días de descanso en Menorca. "Ahora toca descansillo y a ver si podemos empezar la segunda vuelta con ganas y, sobre todo, también con energía", valoraba ante el citado medio.

Once citas por delante

Al ser preguntado por su hermano Álex, también explicó que ha estado trabajando para seguir recuperándose de su dura caída en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "Tanto yo como mi hermano estamos los dos trabajando al máximo, como siempre hacemos, para sacar los mejores resultados", dijo.

Finalmente, el siete veces campeón de MotoGP dejó claro que hay que seguir centrado en la temporada. "Las vacaciones largas las tenemos en invierno, no en verano", sentenciaba. Por delante once citas en cuatro meses y 407 puntos en juego. Se antoja un fin de temporada emocionante.