El Mundial de MotoGP 2026 ya está aquí. Han sido meses de mucha espera, un largo invierno sin competición que llega a su fin con el inicio de un nuevo curso en la categoría reina. Marc Márquez busca defender su corona en busca de la décima, aunque no lo tendrá fácil con una competencia cada vez más feroz a las puertas del cambio de reglamento. En SPORT te contamos cómo seguir en directo todo el Mundial 2026 de MotoGP.

Esta temporada 2026 de MotoGP volverá a contar con 22 Grandes Premios, nuevamente igualando el récord histórico de la competición. El mundial repetirá la misma estructura que en 2025 con ocho dobletes y con la desaparición de Argentina y el regreso de Brasil como las principales novedades en el calendario. España tendrá cuatro carreras y será un año más el epicentro del motociclismo mundial con Marc Márquez, campeón defensor del título, como máxima referencia.

Marc Márquez, el 'rey' de MotoGP, listo para defender su corona / DAZN

A nivel competitivo, se prevé una igualdad máxima en toda la parrilla. A las puertas de un importante cambio de reglamento en 2026, las prestaciones de las motos suelen igualarse y se atisba un curso con muchas variantes y distintos ganadores semana tras semana. Está claro quien quiera ganar el Mundial deberá cometer los mínimos errores posibles.

¿Dónde ver el Mundial de MotoGP en España, en directo y online?

En España, el Mundial de MotoGP se podrá seguir en directo a través de DAZN. La plataforma de streaming deportivo que tiene los derechos de retransmisión del campeonato y los aficionados podrán seguir en directo y bajo demanda todos los entrenamientos libres, clasificaciones, Sprint y carreras de MotoGP, Moto2, Moto3 y la nueva Harley-Davidson Bagger World Cup.

DAZN volverá a apostar por el equipo de comentaristas encabezado por su narrador en MotoGP, Pablo Juanarena, acompañado por tres referentes del motociclismo como Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Carlos Checa, que aportarán las claves deportivas, estratégicas y técnicas de cada cita. En el circuito, Pol Espargaró e Izaskun Ruiz estarán cerca de los protagonistas para trasladar al espectador todo lo que sucede dentro y fuera de la pista. Junto a ellos, Amanda Gala y Borja González ofrecerán la información más precisa desde cada box y recorrerán cada rincón del paddock para no perder detalle de lo que marque la diferencia cada fin de semana.

En SPORT podrás seguir todas las novedades del Mundial de MotoGP 2026 con directos, crónicas, reacciones y todas las novedades de la categoría reina.

Calendario oficial de MotoGP 2026