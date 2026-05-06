La valiosa lección que aprendió Dani Pedrosa de Marc Márquez: "Eso era impensable para mí"

Durante mucho tiempo Dani Pedrosa y Marc Márquez formaron una de las duplas más icónicas y queridas en MotoGP. Los catalanes compartieron box en el Repsol Honda Team desde la llegada del '93' a la fábrica japonesa en 2013 hasta el anuncio de retirada del 'Samurái', a finales del año 2018. Tuvieron sus más y sus menos. Llegaron a saltar chispas en algún que otro momento, pero como en toda relación entre compañeros, acabaron aprendiendo cosas el uno del otro. Así lo ha revelado recientemente el '26'.

Aquella fue una de las épocas doradas en Honda, llevándose mundiales de pilotos, de equipos y de marcas. Pero para Dani, quien ya llevaba siete temporadas en el equipo antes del aterrizaje de Márquez, no fue fácil convivir con un fenómeno como el de Cervera. Así lo ha revelado recientemente en una charla con el podcast 'Fast and Curious' del también expiloto Mika Pérez.

Eran otros tiempos y la cooperación que se vende ahora en MotoGP no es la que existía en el equipo nipón por aquel entonces. Cada uno iba a lo suyo, sin ayudar al compañero para nada. "Cuando Marc llegó al equipo, evidentemente el ambiente era muy fuerte, porque en el equipo Repsol Honda, al menos en esa época, los dos pilotos son como dos equipos. No se trabaja como en equipo, se trabaja a ver quién es el mejor y ya está", confesaba el mítico piloto de Castellar del Vallès (Barcelona).

Dani Pedrosa y Marc Márquez compartiendo pista durante su etapa en el Repsol Honda Team / Jose Manuel Vidal / EFE

En los últimos tiempos se puede ver en Ducati como el propio Márquez trabaja con Bagnaia para desarrollar la moto y sacar conclusiones sobre el rendimiento en pista. Algo muy distinto por aquel entonces, puesto que "los dos pilotos están soportados con material para que cada uno pueda ser lo mejor que pueda ser, pero no se nos pide 'trabajemos en equipo'".

Hasta el aterrizaje del nueve veces campeón en el box, Pedrosa tenía un amplio peso en el desarrollo de la moto. Pero una vez Márquez comenzó a sumar triunfos, todo cambió. "Después del primer año que no pude ganar y ganó él, pues entonces ahí el equipo ya mira un poco más al piloto ganador. Y es lógico. Entonces, después la evolución de la moto y todo eso va un poco siempre más por petición del piloto que va más rápido", expresaba.

Marc Márquez y Dani Pedrosa celebran el título mundial del '93' en 2017 / Manuel Bruque / EFE

Pero eso no significó en ningún momento que los ingenieros no hiciesen caso al '26'. De hecho, Márquez contaba con poca experiencia a la hora de desarrollar una moto cuando comenzó a ganar. Por eso siguieron considerando la opinión de Dani durante los primeros cursos. "Yo pude seguir desarrollando la moto y teniendo bueno un peso en algunas de las decisiones. Pero sí que es verdad que una vez pasado esos tres o cuatro años, entonces sí que Marc, que seguía ganando, sí que tuvo más más peso y ya con más experiencia, pues él decidía un poco más qué piezas eran las que las que le iban bien a él", decía durante la charla el actual piloto de pruebas de KTM.

De la cautela al riesgo

Pese a todo y los momentos difíciles por los que atravesó Dani con Marc al lado, aprendió alguna que otra cosa del de Cervera. El estilo de pilotaje del barcelonés siempre estuvo marcado por la finura en vez de la agresividad, y por la prudencia en vez del riesgo... y con razón. Pasó muchas veces por quirófano ya desde su etapa en 125cc, con lesiones importantes. "Mi manera de enfocar la carrera era siempre de menos a más, ¿vale? intentar minimizar el riesgo, evidentemente, porque yo cada vez que me caía me hacía daño", recordaba. "Yo no me podía jugar cinco caídas en un fin de semana y luego acabar en el podium. Eso era como impensable para mí", valoraba, comparándose con Márquez.

"Marc lo hacía. Destrozaba cinco motos, pero el domingo o ganaba la carrera o estaba segundo o tercero. Entonces yo lo que digamos lo que aprendí de él es esa manera diferente de ver el fin de semana", terminaba confesando.